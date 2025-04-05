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  4. Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Италия
05 апреля 2025, 04:44 |
206
0

Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери летом покинет команду

05 апреля 2025, 04:44 |
206
0
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери летом покинет команду.

По информации Fichajes, римский клуб летом должен возглавить нынешний наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который является кандидатом номером один на пост главного тренера у руководства «Ромы». У Гасперини сейчас есть действующий контракт с «Аталантой» до лета 2026 года, но он готов досрочно расторгнуть соглашения, чтобы возглавить «Рому».

Ранее сообщалось, что еще одним кандидатом на место главного тренера «Ромы» является наставник «Реала» Карло Анчелотти.

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Джан Пьеро Гасперини Клаудио Раньери чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим назначение тренера
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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