Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери летом покинет команду.

По информации Fichajes, римский клуб летом должен возглавить нынешний наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который является кандидатом номером один на пост главного тренера у руководства «Ромы». У Гасперини сейчас есть действующий контракт с «Аталантой» до лета 2026 года, но он готов досрочно расторгнуть соглашения, чтобы возглавить «Рому».

Ранее сообщалось, что еще одним кандидатом на место главного тренера «Ромы» является наставник «Реала» Карло Анчелотти.