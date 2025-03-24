ФОТО. На стиле. Поль Погба тренируется в форме сборной Франции 1998 года
Игрок таким образом поддержал команду в игре против Хорватии
32-летний французский полузащитник Поль Погба продолжает искать себе новый клуб, а параллельно поддерживает сборную Франции.
Погба в социальных сетях опубликовал фотографии в футболке сборной Франции образца 1998 года. Тогда сборная победила в финале Бразилию со счетом 3:0.
Также Погба продолжает поддерживать игровую форму, ведь игрок уже давно без практики выступлений в официальных матчах.
В СМИ раз за разом появляется информация об интересе к французу со стороны европейских клубов, но конкретных предложений Погба не получал.
11 марта Поль Погба отбыл дисквалификацию за допинг, которая длилась 18 месяцев.
Ранее сообщалось, что игрок может перейти в мадридский «Атлетико».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На украинца нацелился «Галатасарай»
Легендарный боксер когда-то отказался выйти на ринг против Джорджа Формана