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Франция
24 марта 2025, 20:30 | Обновлено 24 марта 2025, 20:34
269
0

ФОТО. На стиле. Поль Погба тренируется в форме сборной Франции 1998 года

Игрок таким образом поддержал команду в игре против Хорватии

24 марта 2025, 20:30 | Обновлено 24 марта 2025, 20:34
269
0
ФОТО. На стиле. Поль Погба тренируется в форме сборной Франции 1998 года
Twitter

32-летний французский полузащитник Поль Погба продолжает искать себе новый клуб, а параллельно поддерживает сборную Франции.

Погба в социальных сетях опубликовал фотографии в футболке сборной Франции образца 1998 года. Тогда сборная победила в финале Бразилию со счетом 3:0.

Также Погба продолжает поддерживать игровую форму, ведь игрок уже давно без практики выступлений в официальных матчах.

В СМИ раз за разом появляется информация об интересе к французу со стороны европейских клубов, но конкретных предложений Погба не получал.

11 марта Поль Погба отбыл дисквалификацию за допинг, которая длилась 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в мадридский «Атлетико».

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Поль Погба сборная Франции по футболу ЧМ-1998 по футболу тренировка lifestyle фото
Александр Сильченко Источник: Instagram
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