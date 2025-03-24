ФОТО. На стиле. Поль Погба тренируется в форме сборной Франции 1998 года

32-летний французский полузащитник Поль Погба продолжает искать себе новый клуб, а параллельно поддерживает сборную Франции.

Погба в социальных сетях опубликовал фотографии в футболке сборной Франции образца 1998 года. Тогда сборная победила в финале Бразилию со счетом 3:0.

Также Погба продолжает поддерживать игровую форму, ведь игрок уже давно без практики выступлений в официальных матчах.

В СМИ раз за разом появляется информация об интересе к французу со стороны европейских клубов, но конкретных предложений Погба не получал.

11 марта Поль Погба отбыл дисквалификацию за допинг, которая длилась 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в мадридский «Атлетико».