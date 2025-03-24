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WTA
24 марта 2025, 16:20 |
51
0

Свентек настроена на тяжелый матч против Свитолиной в Майами

Теннисистки сыграют в ночь с 24 на 25 марта

24 марта 2025, 16:20 |
51
0
Свентек настроена на тяжелый матч против Свитолиной в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

Вторая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала предстоящую игру против украинки Элины Свитолиной, а также рассказала о победе над Элизе Мертенс в третьем круге турнира в Майами.

О матче против Элизе Мертенс

«Безусловно, я счастлива, что смогла поднять свой уровень на тай-брейке, чтобы завершить матч в двух сетах. Также во второй партии я чувствовала, что играю хорошо, с большой уверенностью.

Элизе – великолепная теннисистка, которая умеет играть разнообразно. Она использует слайсы, вращения. Поэтому мне пришлось сконцентрироваться на своей игре и подаче, которая в первом сете работала не идеально. Я рада, что смогла сохранять терпение и продолжала искать пути решения. В итоге это сработало на тай-брейке, а во втором сете мой уровень уже был выше».

О предстоящем поединке против Элины Свитолиной в вечерней сессии

«Наверное, рутина будет другой. Надо будет приспособиться к этому. Иногда это легче, иногда сложнее. Да, я играла несколько матчей в ранние часы, и я счастлива, что так было. Потому что потом у меня есть целый день для восстановления, дополнительное время. Но да, посмотрим. Я не собираюсь наперед много об этом думать. Я просто буду делать то, что всегда делаю, когда играю вечернюю сессию. Посмотрим, будет ли моя игра отличаться или нет. Безусловно, условия будут другими и мы должны учесть это. Это то, на чём я собираюсь сосредоточиться больше, чем всё это время до этого».

Поединок четвёртого круга Miami Open между Элиной Свитолиной и Игой Свёнтек состоится в ночь с 24 на 25 марта.

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Александр Сильченко Источник: Большой теннис Украины
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