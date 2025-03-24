Ирландия дома одолела Болгарию и сохранила прописку в дивизионе B

В воскресенье, 23 марта, состоялся ответный мат на вылет в Лиге наций между сборными Ирландии и Болгарии.

Встреча прошла на стадионе Авива в Дублине.

Как и в первом матче, Ирландия добыла победу со счетом 2:1. Болгары вышли вперед первыми, но 2 гола "зеленых" во втором тайме похоронили их шансы на успех.

Ирландия, которая победила в двухматчевом противостоянии с общим счетом 4:2, осталась в дивизионе B на следующий сезоне, болгары проведут следующую кампанию в дивизионе C.

Лига наций. Матчи на вылет

Ирландия – Болгария – 2:1

Голы: Фергюсон, 63, Азаз, 84 – Антов, 30

Фото матча: