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Лига наций УЕФА. Лига C
Проходит дальше Ирландия
23.03.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 2 : 1
Болгария
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Лига наций
24 марта 2025, 00:01 | Обновлено 24 марта 2025, 00:02
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0

Ирландия дома одолела Болгарию и сохранила прописку в дивизионе B

Ирландцы что в гостях, что дома, победили со счетом 2:1

24 марта 2025, 00:01 | Обновлено 24 марта 2025, 00:02
91
0
Ирландия дома одолела Болгарию и сохранила прописку в дивизионе B
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Ирландии

В воскресенье, 23 марта, состоялся ответный мат на вылет в Лиге наций между сборными Ирландии и Болгарии.

Встреча прошла на стадионе Авива в Дублине.

Как и в первом матче, Ирландия добыла победу со счетом 2:1. Болгары вышли вперед первыми, но 2 гола "зеленых" во втором тайме похоронили их шансы на успех.

Ирландия, которая победила в двухматчевом противостоянии с общим счетом 4:2, осталась в дивизионе B на следующий сезоне, болгары проведут следующую кампанию в дивизионе C.

Лига наций. Матчи на вылет

Ирландия – Болгария – 2:1

Голы: Фергюсон, 63, Азаз, 84 – Антов, 30

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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