Ирландия дома одолела Болгарию и сохранила прописку в дивизионе B
Ирландцы что в гостях, что дома, победили со счетом 2:1
В воскресенье, 23 марта, состоялся ответный мат на вылет в Лиге наций между сборными Ирландии и Болгарии.
Встреча прошла на стадионе Авива в Дублине.
Как и в первом матче, Ирландия добыла победу со счетом 2:1. Болгары вышли вперед первыми, но 2 гола "зеленых" во втором тайме похоронили их шансы на успех.
Ирландия, которая победила в двухматчевом противостоянии с общим счетом 4:2, осталась в дивизионе B на следующий сезоне, болгары проведут следующую кампанию в дивизионе C.
Лига наций. Матчи на вылет
Ирландия – Болгария – 2:1
Голы: Фергюсон, 63, Азаз, 84 – Антов, 30
Фото матча:
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