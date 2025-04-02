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  4. Зидан скоро возобновит карьеру тренера. Его хочет большой клуб
Испания
02 апреля 2025, 04:12 |
263
0

Зидан скоро возобновит карьеру тренера. Его хочет большой клуб

Французский экс-футболист может возглавить «Реал»

02 апреля 2025, 04:12 |
263
0
Зидан скоро возобновит карьеру тренера. Его хочет большой клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Todo Fichajes, Флорентино Перес рассматривает возвращение Зидана в «Реал», чтобы тот поработал с молодыми звездами клуба. Сейчас именно француз является фаворитом на то, чтобы возглавить мадридский гранд, а не Хаби Алонсо. Перес считает, что испанскому тренеру «Байера» пока не хватает опыта, чтобы тренировать «Реал».

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.

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Зинедин Зидан чемпионат Англии по футболу назначение тренера Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Todofichajes.com
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