Зидан скоро возобновит карьеру тренера. Его хочет большой клуб

Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.

По информации Todo Fichajes, Флорентино Перес рассматривает возвращение Зидана в «Реал», чтобы тот поработал с молодыми звездами клуба. Сейчас именно француз является фаворитом на то, чтобы возглавить мадридский гранд, а не Хаби Алонсо. Перес считает, что испанскому тренеру «Байера» пока не хватает опыта, чтобы тренировать «Реал».

Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.