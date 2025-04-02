Зидан скоро возобновит карьеру тренера. Его хочет большой клуб
Французский экс-футболист может возглавить «Реал»
Бывший игрок и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может возобновить тренерскую карьеру.
По информации Todo Fichajes, Флорентино Перес рассматривает возвращение Зидана в «Реал», чтобы тот поработал с молодыми звездами клуба. Сейчас именно француз является фаворитом на то, чтобы возглавить мадридский гранд, а не Хаби Алонсо. Перес считает, что испанскому тренеру «Байера» пока не хватает опыта, чтобы тренировать «Реал».
Зинедин Зидан был главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по май 2021 года.
Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В основные 90 минут команды наклепали семь мячей, Сосьедад победил 4:3, но еще ничего не решено
Рубен Аморим не собирается отпускать Бруну Фернандеша