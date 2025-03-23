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Украина. Премьер лига
23 марта 2025, 21:34 | Обновлено 23 марта 2025, 22:00
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0

ФОТО. Сборная Украины провела разминку и протестировала поле в Генке

Сине-желтые встретятся с командой Бельгии на стадионе Сегека-Арена

23 марта 2025, 21:34 | Обновлено 23 марта 2025, 22:00
240
0
ФОТО. Сборная Украины провела разминку и протестировала поле в Генке
УАФ

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграют ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).

Команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча. Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лиге наций B.

ФОТО. Сборная Украины провела разминку и протестировала поле в Генке

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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