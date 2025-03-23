ФОТО. Сборная Украины провела разминку и протестировала поле в Генке
Сине-желтые встретятся с командой Бельгии на стадионе Сегека-Арена
23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины сыграют ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Команды встретятся на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке.
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Первая встреча состоялась 20 марта в испанской Мурсии и завершилась победой украинской сборной (3:1).
Команда Сергея Реброва имеет гандикап в два мяча. Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лиге наций B.
ФОТО. Сборная Украины провела разминку и протестировала поле в Генке
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