ФОТО. Принцесса в розовом. Как это было: Свитолина одолела Мухову в Майами
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23 марта украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Каролину Мухову в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами.
Первая ракетка Украины одержала победу со счетом 6:2, 3:6, 6:2 за 2 часа и 3 минуты. За матч украинка отдала только две свои подачи.
Эли и Каро провели третье очное противостояние. Счет стал 3:0 в пользу Свитолиной.
Элина в пятый раз сыграет в четвертом круге соревнований во Флориде и будет бороться за третий четвертьфинал.
🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала
Каролина Мухова [15] – Элина Свитолина [22] – 2:6, 6:3, 2:6
ФОТО. Принцесса в розовом. Как это было: Свитолина одолела Мухову в Майами
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