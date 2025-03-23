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  4. ФОТО. Принцесса в розовом. Как это было: Свитолина одолела Мухову в Майами
WTA
23 марта 2025, 19:51 |
1148
2

ФОТО. Принцесса в розовом. Как это было: Свитолина одолела Мухову в Майами

Смотрите фотогалерею матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в США

23 марта 2025, 19:51 |
1148
2
ФОТО. Принцесса в розовом. Как это было: Свитолина одолела Мухову в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

23 марта украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Каролину Мухову в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами.

Первая ракетка Украины одержала победу со счетом 6:2, 3:6, 6:2 за 2 часа и 3 минуты. За матч украинка отдала только две свои подачи.

Эли и Каро провели третье очное противостояние. Счет стал 3:0 в пользу Свитолиной.

Элина в пятый раз сыграет в четвертом круге соревнований во Флориде и будет бороться за третий четвертьфинал.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Каролина Мухова [15] – Элина Свитолина [22] – 2:6, 6:3, 2:6

ФОТО. Принцесса в розовом. Как это было: Свитолина одолела Мухову в Майами

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printsessa-v-rozovom-kak-eto-bylo-svitolina-odolela-muhovu-v-mayami-foto-1
printsessa-v-rozovom-kak-eto-bylo-svitolina-odolela-muhovu-v-mayami-foto-2
printsessa-v-rozovom-kak-eto-bylo-svitolina-odolela-muhovu-v-mayami-foto-3
printsessa-v-rozovom-kak-eto-bylo-svitolina-odolela-muhovu-v-mayami-foto-4
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Элина Свитолина Каролина Мухова фото фотогалерея WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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saltim
Тогда уж королева мать
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+2
T-800
украинское дерби на поздних стадиях крупных турниров всё ближе и ближе
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+1
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