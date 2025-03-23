23 марта украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла Каролину Мухову в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Майами.

Первая ракетка Украины одержала победу со счетом 6:2, 3:6, 6:2 за 2 часа и 3 минуты. За матч украинка отдала только две свои подачи.

Эли и Каро провели третье очное противостояние. Счет стал 3:0 в пользу Свитолиной.

Элина в пятый раз сыграет в четвертом круге соревнований во Флориде и будет бороться за третий четвертьфинал.

🏆 WTA 1000 Майами. Хард. 1/16 финала

Каролина Мухова [15] – Элина Свитолина [22] – 2:6, 6:3, 2:6

ФОТО. Принцесса в розовом. Как это было: Свитолина одолела Мухову в Майами