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  4. «Не можем так действовать». Далич – про предстоящий матч с Франций
Лига наций
23 марта 2025, 19:47 |
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«Не можем так действовать». Далич – про предстоящий матч с Франций

Хорватский коуч дал несколько комментариев по ответный матч 1/4 финала Лиги наций

23 марта 2025, 19:47 |
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«Не можем так действовать». Далич – про предстоящий матч с Франций
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

Тренер сборной Хорватии Златко Далич дал несколько комментариев перед предстоящим ответным матчем со сборной Франции в рамках 1/4 финала Лиги наций:

«Мы начинаем матч с преимуществом 2:0, но мы не можем так действовать. Мы будем действовать так, как будто это 0:0, и мы не можем просто обороняться всю встречу. Мы знаем, что Франция будет очень агрессивна, они постараются забить как можно скорее, но мы готовы. Мы будем бороться, чтобы добиться хорошего результата».

«Мы должны быть еще лучше, чем в Сплите, если хотим пройти дальше. Никто не является фаворитом против Франции, у них высококлассные игроки, и мы должны быть лучше. Мы должны быть осторожны и не терять мяч, а также улучшать свои навыки владения мячом».

Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по Киеву. Первая встреча завершилась победой хорватского коллектива со счетом 2:0.

Ранее сообщалось о том, что Дидье Дешам прокомментировал предстоящий матч со сборной Хорватии.

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Златко Далич сборная Хорватии по футболу сборная Франции по футболу Лига наций пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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