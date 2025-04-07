Кейн за бешеные деньги может покинуть Баварию. Его хочет топ-клуб

31-летний голеадор «Баварии» Гарри Кейн может летом покинуть немецкий клуб.

По информации портала Fichajes, Гарри Кейн может вернуться в Английскую Премьер-лигу этим летом, ведь мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность позволить нападающему покинуть клуб. Этим готов воспользоваться «Ливерпуль», который хочет усилить свое нападение. «Мерсисайдцы» готовы предложить «Баварии» за Кейна огромные деньги – 120 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Гарри провел 37 матчей, забил 32 гола и сделал 11 ассистов. Ранее сообщалось, что Кейном интересуется «Арсенал».