Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн за бешеные деньги может покинуть Баварию. Его хочет топ-клуб
Англия
07 апреля 2025, 01:19 |
248
0

Кейн за бешеные деньги может покинуть Баварию. Его хочет топ-клуб

Англичанина летом планирует подписать «Ливерпуль»

07 апреля 2025, 01:19 |
248
0
Кейн за бешеные деньги может покинуть Баварию. Его хочет топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

31-летний голеадор «Баварии» Гарри Кейн может летом покинуть немецкий клуб.

По информации портала Fichajes, Гарри Кейн может вернуться в Английскую Премьер-лигу этим летом, ведь мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность позволить нападающему покинуть клуб. Этим готов воспользоваться «Ливерпуль», который хочет усилить свое нападение. «Мерсисайдцы» готовы предложить «Баварии» за Кейна огромные деньги – 120 миллионов евро.

В этом сезоне на клубном уровне Гарри провел 37 матчей, забил 32 гола и сделал 11 ассистов. Ранее сообщалось, что Кейном интересуется «Арсенал».

По теме:
Ассистент века. Статистический портрет Кевина де Брюйне в Сити
Фулхэм – Ливерпуль – 3:2. Перестрелка в Лондоне. Видео голов и обзор матча
Сенсация дня. Ливерпуль потерпел поражение в матче АПЛ на пять голов
трансферы Бавария Гарри Кейн трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Футбол | 06 апреля 2025, 15:47 5
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны

Испанский вингер не хочет, чтобы Роберт Левандовски выходил в стартовом составе

Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Хоккей | 06 апреля 2025, 08:21 23
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки

Легендарный чешский хоккеист раскритиковал НХЛ

Шовковский опережает победный график Лобановского
Футбол | 06.04.2025, 23:28
Шовковский опережает победный график Лобановского
Шовковский опережает победный график Лобановского
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Футбол | 06.04.2025, 05:50
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Заменит топ-вратаря. Лунин все ближе к переходу в европейский гранд
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Футбол | 07.04.2025, 00:42
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
05.04.2025, 05:46
Теннис
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 2
Футбол
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02 1
Футбол
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
Лунин отреагировал на неудачный дебют вратаря Реала против Валенсии
06.04.2025, 00:55
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 5
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем