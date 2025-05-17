Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок

Мадридский «Реал» запланировал большое усиление на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, приоритетными позициями для усиления правление «бланкос» считает оборону и полузащиту. Мадридский клуб завершил подписание молодого центрбека «Борнмута» Дина Хейсена и звезды «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. Кроме этого «сливочные» рассчитывают выкупить чемпиона Европы Мартина Субименди.

Трансферы Хейсана и Субименди обойдутся «Реалу» в более 100 миллионов евро. Трент переедет в Мадрид бесплатно на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Реал» запланировал сумасшедший обмен победителями ЛЧ.