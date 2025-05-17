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  4. Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
Испания
17 мая 2025, 01:37 |
282
0

Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок

В мадридский клуб должны перейти Мартин Субименди, Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд

17 мая 2025, 01:37 |
282
0
Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Мадридский «Реал» запланировал большое усиление на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, приоритетными позициями для усиления правление «бланкос» считает оборону и полузащиту. Мадридский клуб завершил подписание молодого центрбека «Борнмута» Дина Хейсена и звезды «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. Кроме этого «сливочные» рассчитывают выкупить чемпиона Европы Мартина Субименди.

Трансферы Хейсана и Субименди обойдутся «Реалу» в более 100 миллионов евро. Трент переедет в Мадрид бесплатно на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Реал» запланировал сумасшедший обмен победителями ЛЧ.

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Мартин Субименди Дин Хейсен Трент Александер-Арнольд Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Борнмут Реал Сосьедад
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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