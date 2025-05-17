Реал готовит трансфер трех звезд. Перес хочет сорвать летний рынок
В мадридский клуб должны перейти Мартин Субименди, Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд
Мадридский «Реал» запланировал большое усиление на лето 2025 года.
По информации испанских СМИ, приоритетными позициями для усиления правление «бланкос» считает оборону и полузащиту. Мадридский клуб завершил подписание молодого центрбека «Борнмута» Дина Хейсена и звезды «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда. Кроме этого «сливочные» рассчитывают выкупить чемпиона Европы Мартина Субименди.
Трансферы Хейсана и Субименди обойдутся «Реалу» в более 100 миллионов евро. Трент переедет в Мадрид бесплатно на правах свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Реал» запланировал сумасшедший обмен победителями ЛЧ.
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