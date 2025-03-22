Экс-хавбек сборной Украины: «Нашим ребятам придется больше терпеть»

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua дал совет подопечным Сергея Реброва, чего нужно избежать в ответном поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу со сборной Бельгии, который состоится 23 марта в Генке.

«Главное не пропустить быстрый гол. Это будет заставлять бельгийцев спешить, что будет приводить к ошибкам, которыми можно воспользоваться.

Убежден, что по стилистике противостояние в Генке будет совсем другим чем несколько дней назад в Мурсии. Нашим ребятам придется больше терпеть, однако я уверен, что тренер Сергей Ребров все учел и у него есть четкий план на игру. Все же, немного беспокоит, что перед противостоянием в Генке украинцы остались без правых защитников. Шансы на общий успех расцениваю, как 60 на 40 в пользу украинцев», – сказал Пуканыч.

Ранее мы сообщали, что легенда «Шахтера» Андрей Воробей дал совет Анчелотти после матча Украина – Бельгия.