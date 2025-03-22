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  4. Экс-хавбек сборной Украины: «Нашим ребятам придется больше терпеть»
Лига наций
22 марта 2025, 22:17 |
458
3

Экс-хавбек сборной Украины: «Нашим ребятам придется больше терпеть»

Адриан Пуканыч высказался об ответном матче плей-офф Лиги Наций 

22 марта 2025, 22:17 |
458
3
Экс-хавбек сборной Украины: «Нашим ребятам придется больше терпеть»
УАФ

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua дал совет подопечным Сергея Реброва, чего нужно избежать в ответном поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу со сборной Бельгии, который состоится 23 марта в Генке.

«Главное не пропустить быстрый гол. Это будет заставлять бельгийцев спешить, что будет приводить к ошибкам, которыми можно воспользоваться.

Убежден, что по стилистике противостояние в Генке будет совсем другим чем несколько дней назад в Мурсии. Нашим ребятам придется больше терпеть, однако я уверен, что тренер Сергей Ребров все учел и у него есть четкий план на игру. Все же, немного беспокоит, что перед противостоянием в Генке украинцы остались без правых защитников. Шансы на общий успех расцениваю, как 60 на 40 в пользу украинцев», – сказал Пуканыч.

Ранее мы сообщали, что легенда «Шахтера» Андрей Воробей дал совет Анчелотти после матча Украина – Бельгия.

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Бельгия – Украина. Текстовая трансляция матча
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Адриан Пуканыч инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 3
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PullBen
Терпіння наше все, навіть якщо пропустять то головне не увійти в паніку. Поразка в один м'яч не така уж і страшна в цьому випадку
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+1
easterly
А не можна грати так у другому таймі першої зустрічі?
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0
Dysear
Той випадок коли потрібно задіяти автобус, але якщо так подумати у Бельгії є Лукаку, який при навісах може принести багато проблем. Реброву видніше як при такому результаті зіграти в другій грі
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0
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