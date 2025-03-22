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Чемпионат мира
22 марта 2025, 11:22 | Обновлено 22 марта 2025, 12:46
82
1

Босния и Герцеговина прервала серию из 12 матчей без побед

Сборная Румынии минимально проиграла на домашней арене

22 марта 2025, 11:22 | Обновлено 22 марта 2025, 12:46
82
1
Босния и Герцеговина прервала серию из 12 матчей без побед
Getty Images/Global Images Ukraine

Босния и Герцеговина на выезде минимально обыграла Румынию и прервала серию из 12 матчей без побед (2 ничьи, 10 поражений).

21 марта состоялся поединок 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Румынии и Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Гигович.

До этого матча боснийцы последний раз побеждали 10 октября 2023 года в игре против Лихтенштейна (2:0).

Кроме Румынии и Боснии и Герцеговины, в группу H также входят сборные Австрии, Кипра и Сан-Марино.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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MrStepanovM .
досі в голові не вкладається як ми програли Румунам та ще й 0-3...
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