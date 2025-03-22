Босния и Герцеговина прервала серию из 12 матчей без побед

Босния и Герцеговина на выезде минимально обыграла Румынию и прервала серию из 12 матчей без побед (2 ничьи, 10 поражений).

21 марта состоялся поединок 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Румынии и Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил Гигович.

До этого матча боснийцы последний раз побеждали 10 октября 2023 года в игре против Лихтенштейна (2:0).

Кроме Румынии и Боснии и Герцеговины, в группу H также входят сборные Австрии, Кипра и Сан-Марино.