Сборная Бельгии не одержала ни одной победы в последних 6 матчах
Последняя победа была против Израиля
Сборная Бельгии в последних шести поединках не одержала ни одной победы (1 ничья, 5 поражений).
20 марта состоялась игра плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.
До этого матча «красные дьяволы» не выиграли ни одного матча против сборных Израиля (0:1), Италии (0:1, 2:2) и Франции (1:2, 0:2). Последнюю победу они одержали 6 сентября 2024 года против Израиля (3:1).
Вторая игра между командами состоится 23 марта в Генке.
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