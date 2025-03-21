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  4. Сборная Бельгии не одержала ни одной победы в последних 6 матчах
Лига наций
21 марта 2025, 23:05 |
474
0

Сборная Бельгии не одержала ни одной победы в последних 6 матчах

Последняя победа была против Израиля

21 марта 2025, 23:05 |
474
0
Сборная Бельгии не одержала ни одной победы в последних 6 матчах
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Бельгии в последних шести поединках не одержала ни одной победы (1 ничья, 5 поражений).

20 марта состоялась игра плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

До этого матча «красные дьяволы» не выиграли ни одного матча против сборных Израиля (0:1), Италии (0:1, 2:2) и Франции (1:2, 0:2). Последнюю победу они одержали 6 сентября 2024 года против Израиля (3:1).

Вторая игра между командами состоится 23 марта в Генке.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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