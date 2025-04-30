Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезде футбола предложили контракт на 100 млн. Известно, каково его решение
Франция
30 апреля 2025, 01:37 |
159
0

Звезде футбола предложили контракт на 100 млн. Известно, каково его решение

«ПСЖ» хотел купить Вирджила ван Дейка

30 апреля 2025, 01:37 |
159
0
Звезде футбола предложили контракт на 100 млн. Известно, каково его решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Французский «ПСЖ», который сейчас является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов, хотел купить центрбека.

По информации СМИ, парижане хотели оформить переход 34-летнего центрального защитника английского «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Летом у голландца заканчивался контракт, парижане хотели этим воспользоваться и подписать его на правах свободного агента.

«ПСЖ» заманивал Ван Дейка большим контрактом – предлагали 100 миллионов евро за пять лет сотрудничества, однако тот отказался и продлил контракт с «Ливерпулем».

В этом сезоне Ван Дейк провел 45 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и сделал один ассист.

По теме:
Луис ЭНРИКЕ: «В игре против Арсенала нельзя терять внимание и расслабиться»
АРТЕТА: «Чтобы выйти в финал, надо сделать что-то особенное в Париже»
Конкуренция растет. Лунина может подписать полуфиналист Лиги чемпионов
Вирджил ван Дейк трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 трансферы ПСЖ Ливерпуль
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Теннис | 29 апреля 2025, 18:13 22
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида
Неудержимая Элина. Свитолина одолела экс-3-ю ракетку в 1/8 финала Мадрида

Элина в двух сетах переиграла Марию Саккари и вышла в четвертьфинал тысячника

Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Снукер | 29 апреля 2025, 06:23 0
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей
Определены четвертьфинальные пары ЧМ-2025 по снукеру. Расписание матчей

28 апреля в английском Шеффилде завершилась стадия 1/8 финала

Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Бокс | 29.04.2025, 12:07
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Усик обратился к промоутеру Дюбуа с неожиданной просьбой
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Футбол | 29.04.2025, 21:34
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Клуб УПЛ замахнулся на чемпионство. Это не Динамо и не Шахтер
Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ
Футбол | 30.04.2025, 01:07
Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ
Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Арсеналом и ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
Мэнни ПАКЬЯО: «Этот боксер – мошенник. Думаете он не знает об этом?»
28.04.2025, 03:47
Бокс
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
Братья Суркисы извинились за поступок игрока Динамо в матче с Шахтером
29.04.2025, 08:12 40
Футбол
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
Первая победа на ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Италию
28.04.2025, 15:07 60
Хоккей
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
Матч Лиги чемпионов Барселона – Интер под угрозой срыва. Что случилось?
28.04.2025, 22:22 27
Футбол
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
Рома установила ценник на Довбика. На Артема претендуют клубы Ла Лиги
29.04.2025, 01:31 8
Футбол
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
Экс-боксер: «Усик, я тебе вырву глаза, а твой язык будет висеть изо рта»
29.04.2025, 07:26 14
Бокс
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
Впервые за 21 год. Чемпион Франции 2011/12 покинул элиту и вылетел в Лигу 2
28.04.2025, 05:49 1
Футбол
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
Склоним головы. Лучший зенитчик ВСУ, Герой Украины, фанат Полесья
28.04.2025, 09:00 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем