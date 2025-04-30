Звезде футбола предложили контракт на 100 млн. Известно, каково его решение

Французский «ПСЖ», который сейчас является одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов, хотел купить центрбека.

По информации СМИ, парижане хотели оформить переход 34-летнего центрального защитника английского «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Летом у голландца заканчивался контракт, парижане хотели этим воспользоваться и подписать его на правах свободного агента.

«ПСЖ» заманивал Ван Дейка большим контрактом – предлагали 100 миллионов евро за пять лет сотрудничества, однако тот отказался и продлил контракт с «Ливерпулем».

В этом сезоне Ван Дейк провел 45 матчей на клубном уровне, забил 4 гола и сделал один ассист.