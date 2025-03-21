Сборная Украины при Реброве одержала рекордную волевую победу

Сборная Украины, проигрывая «красным дьяволам» со счетом 0:1, забила 3 мяча и одержала рекордную шестую волевую победу под руководством Сергея Реброва.

20 марта на «Энрике Рока» состоялась игра плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Голами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

Волевые победы сборной Украины под руководством Сергея Реброва

Северная Македония – Украина – 2:3 (с 2:0, 16 июня 2023 года)

Мальта – Украина – 1:3 (с 1:0, 17 октября 2023)

Босния и Герцеговина – Украина – 1:2 (с 1:0, 21 марта 2024)

Украина – Исландия – 2:1 (с 0:1, 26 марта 2024)

Словакия – Украина – 1:2 (с 1:0, 21 июня 2024)

Украина – Бельгия – 3:1 (с 0:1, 20 марта 2025 год)

Ответная игра между сборными Украины и Бельгии состоится 23 марта в Генке.