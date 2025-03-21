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Лига наций
21 марта 2025, 18:57 | Обновлено 21 марта 2025, 19:19
371
1

Сборная Украины при Реброве одержала рекордную волевую победу

Произошло это в игре против сборной Бельгии

21 марта 2025, 18:57 | Обновлено 21 марта 2025, 19:19
371
1
Сборная Украины при Реброве одержала рекордную волевую победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Сборная Украины, проигрывая «красным дьяволам» со счетом 0:1, забила 3 мяча и одержала рекордную шестую волевую победу под руководством Сергея Реброва.

20 марта на «Энрике Рока» состоялась игра плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Голами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

Волевые победы сборной Украины под руководством Сергея Реброва

  • Северная Македония – Украина – 2:3 (с 2:0, 16 июня 2023 года)
  • Мальта – Украина – 1:3 (с 1:0, 17 октября 2023)
  • Босния и Герцеговина – Украина – 1:2 (с 1:0, 21 марта 2024)
  • Украина – Исландия – 2:1 (с 0:1, 26 марта 2024)
  • Словакия – Украина – 1:2 (с 1:0, 21 июня 2024)
  • Украина – Бельгия – 3:1 (с 0:1, 20 марта 2025 год)

Ответная игра между сборными Украины и Бельгии состоится 23 марта в Генке.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу статистика Лига наций Украина - Бельгия Сергей Ребров
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 1
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FootFoodBol
Но чего не отнять, так это укоренившейся традиции пропускать первыми. 
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