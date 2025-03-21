Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь БЕЛАНОВ: «Ребров на правильном пути»
Лига наций
21 марта 2025, 16:10 |
523
0

Игорь БЕЛАНОВ: «Ребров на правильном пути»

В ответном матче украинцам надо быть еще более внимательными

21 марта 2025, 16:10 |
523
0
Игорь БЕЛАНОВ: «Ребров на правильном пути»
Getty Images/Global Images Ukraine

В эксклюзивном интервью Sport.ua о впечатлениях от вчерашнего поединка Украина – Бельгия (3:1) в первой из двух дуэлей плей-офф Лиги наций корреспонденту Sport.ua рассказал обладатель «Золотого мяча» Олег Беланов.

– Что скажете о вчерашней победе Украины над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций?

– Прежде всего хочу поздравить нашу сборную с выигрышем у такого непростого соперника, которым являются бельгийцы. Ребята - молодцы, смогли проявить характер и волю к победе. Я очень рад этому. После первого тайма, который, к сожалению, сложился не в нашу пользу, во втором сумели переломить ход игры и добиться желаемого результата.

Скажу откровенно: я перед матчем рассчитывал на ничью, ведь как бы там ни было, а Бельгия есть Бельгия. Но вместе с тем не учел одну особенность: время идет, и случается, что у того или иного соперника уровень уже не тот, который был раньше.

Если говорить о нашей сборной, то очень хотелось бы, чтобы тренеры больше доверяли молодым футболистам, которые могут показать себя с лучшей стороны. Это в свое время мы видели на примере «Барселоны» и сборной Испании, которые разрывали все, что двигалось.

Поэтому победа над Бельгией свидетельствует о том, что мы растем в своем уровне, и наша молодежь начинает понимать, что нужно демонстрировать свои хорошие качества, а не наоборот. Могу сказать одно: Сергей Ребров на правильном пути.

– Каким вам видится ход событий во втором поединке?

Понятное дело, что бельгийцам нужно будет думать о том, как на своем поле забить два мяча - и тогда в этой дуэли будет паритет. Поэтому главное для нашей сборной – ни в коем случае этого не допустить. Понятно, что бельгийская сборная, которая еще до поединка в Мурсии считалась фаворитом этого противостояния, играть исключительно от обороны дома не станет. Поэтому нашей команде нужно быть достаточно внимательной.

В игре с таким соперником важно соблюдать игровую дисциплину, при этом применять те качества, которые могут гарантировать положительный результат – самоотдачу и волю к победе. Уверен, что при большом желании наша сборная способна достичь положительного результата. Я верю в Реброва и наших футболистов.

Ранее мы сообщали, что два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды.

По теме:
Юрий ВИРТ: «В матче с Бельгией Лунин использовал свой шанс»
Ребров объяснил, почему не вызовет замену для Сыча и Конопли
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Лига наций сборная Бельгии по футболу женская сборная Украины по футболу Украина - Бельгия Сергей Ребров Игорь Беланов инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Футбол | 21 марта 2025, 02:29 4
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»

Главный тренер сборной Бельгии высказался о матче против сине-желтых (1:3)

Когда вернется Довбик? Сборная Украины провела тренировку после матча ЛН
Футбол | 21 марта 2025, 15:41 0
Когда вернется Довбик? Сборная Украины провела тренировку после матча ЛН
Когда вернется Довбик? Сборная Украины провела тренировку после матча ЛН

Украинский форвард может выйти на поле в ответном поединке

Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Футбол | 21.03.2025, 04:34
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Футбол | 21.03.2025, 11:27
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Бокс | 20.03.2025, 17:10
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 17
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 4
Мир азарта
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 256
Футбол
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
20.03.2025, 02:20 23
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
21.03.2025, 07:57 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем