Игорь БЕЛАНОВ: «Ребров на правильном пути»

В эксклюзивном интервью Sport.ua о впечатлениях от вчерашнего поединка Украина – Бельгия (3:1) в первой из двух дуэлей плей-офф Лиги наций корреспонденту Sport.ua рассказал обладатель «Золотого мяча» Олег Беланов.

– Что скажете о вчерашней победе Украины над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций?

– Прежде всего хочу поздравить нашу сборную с выигрышем у такого непростого соперника, которым являются бельгийцы. Ребята - молодцы, смогли проявить характер и волю к победе. Я очень рад этому. После первого тайма, который, к сожалению, сложился не в нашу пользу, во втором сумели переломить ход игры и добиться желаемого результата.

Скажу откровенно: я перед матчем рассчитывал на ничью, ведь как бы там ни было, а Бельгия есть Бельгия. Но вместе с тем не учел одну особенность: время идет, и случается, что у того или иного соперника уровень уже не тот, который был раньше.

Если говорить о нашей сборной, то очень хотелось бы, чтобы тренеры больше доверяли молодым футболистам, которые могут показать себя с лучшей стороны. Это в свое время мы видели на примере «Барселоны» и сборной Испании, которые разрывали все, что двигалось.

Поэтому победа над Бельгией свидетельствует о том, что мы растем в своем уровне, и наша молодежь начинает понимать, что нужно демонстрировать свои хорошие качества, а не наоборот. Могу сказать одно: Сергей Ребров на правильном пути.

– Каким вам видится ход событий во втором поединке?

Понятное дело, что бельгийцам нужно будет думать о том, как на своем поле забить два мяча - и тогда в этой дуэли будет паритет. Поэтому главное для нашей сборной – ни в коем случае этого не допустить. Понятно, что бельгийская сборная, которая еще до поединка в Мурсии считалась фаворитом этого противостояния, играть исключительно от обороны дома не станет. Поэтому нашей команде нужно быть достаточно внимательной.

В игре с таким соперником важно соблюдать игровую дисциплину, при этом применять те качества, которые могут гарантировать положительный результат – самоотдачу и волю к победе. Уверен, что при большом желании наша сборная способна достичь положительного результата. Я верю в Реброва и наших футболистов.

Ранее мы сообщали, что два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды.