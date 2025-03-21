ВИДЕО. Ждать усиления? Довбик провел первую тренировку после болезни

Форвард сборной Украины Артем Довбик провел первую тренировку после болезни – футболисты вышли на поле 21 марта для проведения занятий.

20 марта подопечные Сергея Реброва победили сборную Бельгии в первом матче плей-офф Лиги наций со счетом 3:1. Довбик не попал в заявку на эту игру из-за того, что ранее подхватил вирусную инфекцию.

Украинская ассоциация футбола опубликовала видео тренировки в социальных сетях, на которых видно присутствие форварда. Артем может сыграть во втором поединке против бельгийской сборной. 23 марта команды выйдут на поле стадиона «Cegeka Arena» в городе Генк. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Первая тренировка Артема Довбика после вирусной инфекции