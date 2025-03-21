Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Когда вернется Довбик? Сборная Украины провела тренировку после матча ЛН
Лига наций
21 марта 2025, 15:41 |
1508
0

Когда вернется Довбик? Сборная Украины провела тренировку после матча ЛН

Украинский форвард может выйти на поле в ответном поединке

21 марта 2025, 15:41 |
1508
0
Когда вернется Довбик? Сборная Украины провела тренировку после матча ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Сборная Украины провела тренировку после победы в матче плей-офф с Бельгией – подопечные Сергея Реброва одолели соперника со счетом 3:1.

Участие в занятиях приняли футболисты, которые вышли на замену и те, кто остался на скамейке запасных. К этим игрокам присоединился защитник Александр Зинченко, несмотря на то, что он провел на поле 90 минут.

К тренировкам вернулись форвард Артем Довбик, который пропустил первый матч из-за болезни, а также защитник Валерий Бондарь – он также не попал в итоговую заявку на поединок с Бельгией.

Существует вероятность, что оба футболиста смогут помочь национальной команде во второй встрече, которая состоится на стадионе «Cegeka Arena» в городе Генк, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Юрий ВИРТ: «В матче с Бельгией Лунин использовал свой шанс»
Ребров объяснил, почему не вызовет замену для Сыча и Конопли
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Артем Довбик Валерий Бондарь тренировка
Николай Титюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20 марта 2025, 23:39 252
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию

Наша национальная команда сделала шаг к выходу в Лигу А

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Футбол | 21 марта 2025, 11:42 12
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Блондинчик вообще знает, что рывки нужно делать?»

Бывший нападающий сборной Украины раскритиковал Александра Зинченко

Англия – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 21.03.2025, 15:43
Англия – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Англия – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Бокс | 20.03.2025, 17:10
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Футбол | 21.03.2025, 07:47
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 17
Футбол
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
20.03.2025, 18:42 24
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
19.03.2025, 18:57 15
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 3
Футбол
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
20.03.2025, 13:28 8
Бокс
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 7
Футбол
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
21.03.2025, 08:04
Футбол
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем