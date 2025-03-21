Когда вернется Довбик? Сборная Украины провела тренировку после матча ЛН

Сборная Украины провела тренировку после победы в матче плей-офф с Бельгией – подопечные Сергея Реброва одолели соперника со счетом 3:1.

Участие в занятиях приняли футболисты, которые вышли на замену и те, кто остался на скамейке запасных. К этим игрокам присоединился защитник Александр Зинченко, несмотря на то, что он провел на поле 90 минут.

К тренировкам вернулись форвард Артем Довбик, который пропустил первый матч из-за болезни, а также защитник Валерий Бондарь – он также не попал в итоговую заявку на поединок с Бельгией.

Существует вероятность, что оба футболиста смогут помочь национальной команде во второй встрече, которая состоится на стадионе «Cegeka Arena» в городе Генк, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.