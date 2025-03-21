«Мы забьем больше в воскресенье». Куртуа рассказал о разговоре с Луниным

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги наций (1:3), а также рассказал о противостоянии с одноклубником Андреем Луниным:

«В первом тайме мы контролировали ход игры, нам удалось забить гол. Также у нас было два хороших момента в начале поединка. Потом Украина смогла создать свои моменты, но, считаю, мы сыграли лучше в первом тайме, а соперник – во втором.

После нашей ошибки, Украине удалось сравнять счет. Этот гол придал им уверенности и они сумели в итоге выиграть. Мы же, вместо того, чтобы быть хладнокровными и спокойно играть дальше, допустили еще ошибки, и Украина забила второй и третий голы.

Думаю, нам нужно спокойно все проанализировать и постараться выиграть во второй игре. Надеюсь, нам удастся добыть победу дома. Сборная Украины – сильная команда, но, полагаю, мы можем приложить максимум усилий и выиграть во втором поединке.

Мы говорили с Луниным после поединка. Андрей провел отличный матч, спокойно сыграл, сделав несколько прекрасных сейвов. Он классный голкипер, но, надеюсь, в воскресенье мы сможем забить больше. Повторюсь, Андрей – прекрасный человек и отличный вратарь», – сказал Куртуа.