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  4. «Мы забьем больше в воскресенье». Куртуа рассказал о разговоре с Луниным
Лига наций
21 марта 2025, 15:53 |
2667
3

«Мы забьем больше в воскресенье». Куртуа рассказал о разговоре с Луниным

Бельгийский голкипер впечатлен игрой украинца, но надеется на победу

21 марта 2025, 15:53 |
2667
3
«Мы забьем больше в воскресенье». Куртуа рассказал о разговоре с Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги наций (1:3), а также рассказал о противостоянии с одноклубником Андреем Луниным:

«В первом тайме мы контролировали ход игры, нам удалось забить гол. Также у нас было два хороших момента в начале поединка. Потом Украина смогла создать свои моменты, но, считаю, мы сыграли лучше в первом тайме, а соперник – во втором.

После нашей ошибки, Украине удалось сравнять счет. Этот гол придал им уверенности и они сумели в итоге выиграть. Мы же, вместо того, чтобы быть хладнокровными и спокойно играть дальше, допустили еще ошибки, и Украина забила второй и третий голы.

Думаю, нам нужно спокойно все проанализировать и постараться выиграть во второй игре. Надеюсь, нам удастся добыть победу дома. Сборная Украины – сильная команда, но, полагаю, мы можем приложить максимум усилий и выиграть во втором поединке.

Мы говорили с Луниным после поединка. Андрей провел отличный матч, спокойно сыграл, сделав несколько прекрасных сейвов. Он классный голкипер, но, надеюсь, в воскресенье мы сможем забить больше. Повторюсь, Андрей – прекрасный человек и отличный вратарь», – сказал Куртуа.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Тибо Куртуа Андрей Лунин
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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DaVinci
Забити більше ніж в цьому матчі?)
Ну тоді нехай рахунок закінчується 4:2 на користь наших)
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0
Burevestnik
побажання для Куртуа:
гарна гра, так і в матчі-відповіді.
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0
antt
Говорить що Лунін зіграв добре. ПІсля голу Лукаку, який трохи змінив політ мяча, подумав що може бути то саме що з румунами. Але вийшло це у Куртуа, який пропустив три.
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0
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