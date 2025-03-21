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  4. Тухель дебютирует в сборной Англии. Что ждет тренер от команды?
Чемпионат мира
21 марта 2025, 15:46 |
166
0

Тухель дебютирует в сборной Англии. Что ждет тренер от команды?

Команда начнет свой путь на мундиаль

21 марта 2025, 15:46 |
166
0
Тухель дебютирует в сборной Англии. Что ждет тренер от команды?
englandfootball.com

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель готовится к своей первой игре в команде. Англичане сыграют против Албании в первом туре квалификации к чемпионату мира-2026.

«Я надеюсь, что болельщики увидят то, что я вижу каждый день. То, что я видел за последние несколько дней, – это просто невероятно, и для меня большая радость быть частью этого процесса. И мы хотим показать это на заполненном «Уэмбли».

Я чувствую давление, но воспринимаю его как должное. За столько лет тренерской работы уже знаю, как адаптироваться к любой ситуации.

Современный футбол требует всегда обращать внимание на уровень соперника. Сборная Албании – очень хорошая команда, особенно умеет играть без мяча. Важно в этой игре быть гибкими и адаптироваться под соперника. Знаем, что Албания умеет контратаковать, и это главное, на чем я прошу сосредоточиться.

Тем более, не надо забывать о мотивации соперника обыграть более сильную команду.

Футболисты должны играть с азартом и голодом к победам. Нужно хотеть выиграть каждую игру.

Я тоже жду завтрашней игры, ведь соскучился по тренерской работе. Пережить атмосферу в раздевалке и на тренировочном поле – уникальные ощущения.

Работать в сборной Англии – одно удовольствие. Замечательные игроки, уровень тренировок впечатляет. Мы довольны тем, как здесь все проходит», – прокомментировал Тухель.

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Александр Сильченко Источник: England Football
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