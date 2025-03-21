Тухель дебютирует в сборной Англии. Что ждет тренер от команды?
Команда начнет свой путь на мундиаль
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель готовится к своей первой игре в команде. Англичане сыграют против Албании в первом туре квалификации к чемпионату мира-2026.
«Я надеюсь, что болельщики увидят то, что я вижу каждый день. То, что я видел за последние несколько дней, – это просто невероятно, и для меня большая радость быть частью этого процесса. И мы хотим показать это на заполненном «Уэмбли».
Я чувствую давление, но воспринимаю его как должное. За столько лет тренерской работы уже знаю, как адаптироваться к любой ситуации.
Современный футбол требует всегда обращать внимание на уровень соперника. Сборная Албании – очень хорошая команда, особенно умеет играть без мяча. Важно в этой игре быть гибкими и адаптироваться под соперника. Знаем, что Албания умеет контратаковать, и это главное, на чем я прошу сосредоточиться.
Тем более, не надо забывать о мотивации соперника обыграть более сильную команду.
Футболисты должны играть с азартом и голодом к победам. Нужно хотеть выиграть каждую игру.
Я тоже жду завтрашней игры, ведь соскучился по тренерской работе. Пережить атмосферу в раздевалке и на тренировочном поле – уникальные ощущения.
Работать в сборной Англии – одно удовольствие. Замечательные игроки, уровень тренировок впечатляет. Мы довольны тем, как здесь все проходит», – прокомментировал Тухель.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юрий Беньо считает, что во втором матче могут возникнуть трудности в обороне
20 марта сине-желтые одолели бельгийцев в первом матче плей-офф со счетом 3:1