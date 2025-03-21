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  4. ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией
Лига наций
21 марта 2025, 12:54 |
1426
0

ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией

Полузащитник опубликовал пост в Instagram

21 марта 2025, 12:54 |
1426
0
ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями после первого матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, опубликовав сообщение в Instagram.

«1/2✅ Спасибо за поддержку. Продолжаем бороться», – лаконично написал Судаков.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Георгий Судаков
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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