Лига наций21 марта 2025, 12:54 |
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ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией
Полузащитник опубликовал пост в Instagram
21 марта 2025, 12:54 |
1426
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Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями после первого матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, опубликовав сообщение в Instagram.
«1/2✅ Спасибо за поддержку. Продолжаем бороться», – лаконично написал Судаков.
Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.
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