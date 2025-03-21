ФОТО. Судаков лаконично отреагировал на победу Украины над Бельгией

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями после первого матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, опубликовав сообщение в Instagram.

«1/2✅ Спасибо за поддержку. Продолжаем бороться», – лаконично написал Судаков.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.