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Лига наций
21 марта 2025, 12:24 |
1082
0

Стало известно, кто обслужит матч Бельгия – Украина в Лиге наций

В ответном матче будет работать немецкая бригада арбитров

21 марта 2025, 12:24 |
1082
0
Стало известно, кто обслужит матч Бельгия – Украина в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Зиберт

УЕФА назвал бригаду арбитров на ответный матч между национальными сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций. По официальным данным игру обслужит германская бригада арбитров.

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Ассистенты: Рафаэль Фольтин и Доминик Шааль (оба – Германия)

Арбитр VAR: Паскаль Мюллер (Германия)

Помощник арбитра VAR: Катрин Рафальски (Германия)

Четвертый рефери: Даниэль Шлагер (Германия)

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.

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Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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