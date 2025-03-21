Стало известно, кто обслужит матч Бельгия – Украина в Лиге наций

УЕФА назвал бригаду арбитров на ответный матч между национальными сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций. По официальным данным игру обслужит германская бригада арбитров.

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Ассистенты: Рафаэль Фольтин и Доминик Шааль (оба – Германия)

Арбитр VAR: Паскаль Мюллер (Германия)

Помощник арбитра VAR: Катрин Рафальски (Германия)

Четвертый рефери: Даниэль Шлагер (Германия)

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.