Стало известно, кто обслужит матч Бельгия – Украина в Лиге наций
В ответном матче будет работать немецкая бригада арбитров
УЕФА назвал бригаду арбитров на ответный матч между национальными сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций. По официальным данным игру обслужит германская бригада арбитров.
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
Ассистенты: Рафаэль Фольтин и Доминик Шааль (оба – Германия)
Арбитр VAR: Паскаль Мюллер (Германия)
Помощник арбитра VAR: Катрин Рафальски (Германия)
Четвертый рефери: Даниэль Шлагер (Германия)
Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву
20 марта сине-желтые одолели бельгийцев в первом матче плей-офф со счетом 3:1