ВИДЕО. «Это Роберто Карлос?» Реакция жены Зинченко на ассист мужа в ЛН
Украинский защитник отдал передачу на Илью Забарного в матче с Бельгией
Сборная Украины встретилась с Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций – «сине-желтые» одолели соперника со счетом 3:1. Ответный поединок состоится 23 марта в городе Генк.
На 78-й минуте третий гол в составе Украины забил центральный защитник Илья Забарный после передачи от Александра Зинченка. Футболист лондонского «Арсенала» вышел в центре поля, однако после травмы Алексея Сыча перешел на позицию правого защитника.
Жена Зинченко мило отреагировала на ассист мужа – соответствующее видео Влада опубликовала в социальных сетях: «Вау, что это было? Это что за Роберто Карлос справа?» – прокомментировала она передачу Александра.
Второй матч между Бельгией и Украиной состоится 23 марта в городе Генк, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
ВИДЕО. Реакция Влады Зинченко на результативную передачу мужа
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