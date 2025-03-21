Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. «Это Роберто Карлос?» Реакция жены Зинченко на ассист мужа в ЛН
Лига наций
21 марта 2025, 12:29 |
1374
1

ВИДЕО. «Это Роберто Карлос?» Реакция жены Зинченко на ассист мужа в ЛН

Украинский защитник отдал передачу на Илью Забарного в матче с Бельгией

21 марта 2025, 12:29 |
1374
1
ВИДЕО. «Это Роберто Карлос?» Реакция жены Зинченко на ассист мужа в ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сборная Украины встретилась с Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций – «сине-желтые» одолели соперника со счетом 3:1. Ответный поединок состоится 23 марта в городе Генк.

На 78-й минуте третий гол в составе Украины забил центральный защитник Илья Забарный после передачи от Александра Зинченка. Футболист лондонского «Арсенала» вышел в центре поля, однако после травмы Алексея Сыча перешел на позицию правого защитника.

Жена Зинченко мило отреагировала на ассист мужа – соответствующее видео Влада опубликовала в социальных сетях: «Вау, что это было? Это что за Роберто Карлос справа?» – прокомментировала она передачу Александра.

Второй матч между Бельгией и Украиной состоится 23 марта в городе Генк, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Реакция Влады Зинченко на результативную передачу мужа

По теме:
Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
«У Испании было 12 игроков». Реакция фанов на матч Нидерланды – Испания
Австрия – Сербия – 1:1. Гости спаслись во втором тайме. Видео голов
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан)
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Футбол | 21 марта 2025, 07:47 4
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии

Андрей и Тибо тепло пообщались после матча

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Футбол | 20 марта 2025, 19:47 3
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия

20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Футбол | 21.03.2025, 11:27
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Футбол | 21.03.2025, 02:29
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Маркевич рассказал, как гол Лукаку повлиял на игру сборной Украины
Футбол | 21.03.2025, 13:15
Маркевич рассказал, как гол Лукаку повлиял на игру сборной Украины
Маркевич рассказал, как гол Лукаку повлиял на игру сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
🇧🇷 ЧУДІК ЖЕНЯ (ШУКАЙТЕ В СОЦ. МЕРЕЖАХ)
Який сенс таке викладати на сайт ?! 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 8
Бокс
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
19.03.2025, 12:29 3
Футбол
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
20.03.2025, 17:10 1
Бокс
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 7
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем