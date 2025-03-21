ВИДЕО. «Это Роберто Карлос?» Реакция жены Зинченко на ассист мужа в ЛН

Сборная Украины встретилась с Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций – «сине-желтые» одолели соперника со счетом 3:1. Ответный поединок состоится 23 марта в городе Генк.

На 78-й минуте третий гол в составе Украины забил центральный защитник Илья Забарный после передачи от Александра Зинченка. Футболист лондонского «Арсенала» вышел в центре поля, однако после травмы Алексея Сыча перешел на позицию правого защитника.

Жена Зинченко мило отреагировала на ассист мужа – соответствующее видео Влада опубликовала в социальных сетях: «Вау, что это было? Это что за Роберто Карлос справа?» – прокомментировала она передачу Александра.

Второй матч между Бельгией и Украиной состоится 23 марта в городе Генк, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

ВИДЕО. Реакция Влады Зинченко на результативную передачу мужа