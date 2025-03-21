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  4. «Если быть объективным...». Спаллетти прокомментировал матч с Германией
Лига Европы
21 марта 2025, 12:23 |
153
0

«Если быть объективным...». Спаллетти прокомментировал матч с Германией

Итальянский тренер дал несколь комментариев после поражения в матче Лиги наций

21 марта 2025, 12:23 |
153
0
«Если быть объективным...». Спаллетти прокомментировал матч с Германией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал несколько комментариев после первого матча 1/4 финала Лиги наций, в котором его команда уступила Германии со счетом 1:2.

«Нет никакого разницы в классе, таков анализ этого матча. Есть разница в моментах, которые стали решающими, поскольку они максимально использовали дополнительную высоту и те немногие моменты, которые они создали, в то время как мы не сделали того же самого»

«Это весь матч. Учитывая то, как я смотрю на это, я поздравляю вас и говорю, что мы можем играть за квалификацию в ответном матче».

«Мы не можем продолжать говорить об этом. У Германии было много угловых в первом тайме, и мы хорошо их защищали, но у них есть эта сила, и они воспользовались ею. Мы можем ответить другими характеристиками и качествами».

«У этой команды есть характер. Я похвалил своих игроков в раздевалке. Сегодня мы ни разу не были переиграны».

«Я не вижу причин, по которым мы не должны быть уверены, что можем сделать то же самое там. Если быть объективным, то именно это мы и увидели сегодня вечером. Я убежден, что мы можем хорошо выступить там, тогда мы обсудим это после матча».

Ответный матч пройдет 23 марта в Германии.

Ранее сообщалось о том, что Юлиан Нагельсманн прокомментировал матч с Италией

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Даниил Кирияка Источник: Football-Italia
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