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Лига наций
21 марта 2025, 10:11 |
556
0

«Сумасшедшая игра». Нагельсманн прокомментировал матч с Италией

Немецкий коуч дал несколько комментариев после победного для сборной Германии матча

21 марта 2025, 10:11 |
556
0
«Сумасшедшая игра». Нагельсманн прокомментировал матч с Италией
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал первый матч 1/4 финала Лиги наций, в котором его команда одолела Италию со счетом 2:1.

«Я особенно рад, что мы отыгрались со счета 0:1 и выиграли матч. Мы говорили перед игрой, что хотим выиграть оба матча».

«Ребята, которые вышли на поле, сделали все очень хорошо. Мы могли забить больше голов во втором тайме».

«У нас было несколько проблем в первом тайме – мы не стали ничего менять во втором тайме кроме состава. Команда проявила желание и сделала все, чтобы победить сегодня».

«Я очень рад за Горецку. Я считаю, что он провел отличную игру, особенно во втором тайме, как в обороне, так и на поле. Он повлиял на игру в обоих направлениях. Это было отличное выступление».

«У нас была сумасшедшая игра в Дортмунде на Евро против Дании, поддержка была великолепной».

«Я с нетерпением жду игры на другом большом стадионе. Наши болельщики были громкими сегодня, надеюсь, что в воскресенье они будут еще громче».

Ранее сообщалось о том, что Германия вырвала победу у Италии.

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Даниил Кирияка Источник: Bulinews.com
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