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  4. Реал готов за смешную сумму продать звезду. Он носит легендарный номер
Испания
21 марта 2025, 11:12 |
1105
1

Реал готов за смешную сумму продать звезду. Он носит легендарный номер

Давид Алаба может покинуть королевский клуб

21 марта 2025, 11:12 |
1105
1
Реал готов за смешную сумму продать звезду. Он носит легендарный номер
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Мадридский «Реал» готов продать австрийского защитника Давида Алабу, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб отпустит 32-летнего футболиста, если поступит предложение в размере 5-6 миллионов евро.

Дело в том, что «сливочные» не верят в то, что игрок сможет восстановить свою лучшую форму, а также обеспокоены его большой зарплатой - 23 миллиона евро в год.

В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 9 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что легендарный 4-й номер, который в составе «Реала» сейчас носит Давид Алаба, отдадут Раулю Асенсио.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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Victor673256ua
Алаба часто травмується і багато матчів пропускає. А зарплата велика
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