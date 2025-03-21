Реал готов за смешную сумму продать звезду. Он носит легендарный номер

Мадридский «Реал» готов продать австрийского защитника Давида Алабу, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб отпустит 32-летнего футболиста, если поступит предложение в размере 5-6 миллионов евро.

Дело в том, что «сливочные» не верят в то, что игрок сможет восстановить свою лучшую форму, а также обеспокоены его большой зарплатой - 23 миллиона евро в год.

В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 9 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что легендарный 4-й номер, который в составе «Реала» сейчас носит Давид Алаба, отдадут Раулю Асенсио.