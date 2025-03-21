Реал готов за смешную сумму продать звезду. Он носит легендарный номер
Давид Алаба может покинуть королевский клуб
Мадридский «Реал» готов продать австрийского защитника Давида Алабу, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб отпустит 32-летнего футболиста, если поступит предложение в размере 5-6 миллионов евро.
Дело в том, что «сливочные» не верят в то, что игрок сможет восстановить свою лучшую форму, а также обеспокоены его большой зарплатой - 23 миллиона евро в год.
В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 9 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что легендарный 4-й номер, который в составе «Реала» сейчас носит Давид Алаба, отдадут Раулю Асенсио.
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