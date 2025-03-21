«Наконец-то своевременные замены». Реакция фанов на победу сборной Украины
Сборная Украины порадовала своих болельщиков победой над сборной Бельгии
В четверг, 20 марта, в Мурсии прошел первый матч плей-офф за право выступать в дивизионе А Лиги наций. Сборная Украины одержала победу над сборной Бельгии со счетом 3:1.
Бельгийцы открыли счет на 40-й минуте. После перерыва сборная Украины забила три мяча и сделала весомую заявку на общий успех. Два гола на счету игроков, вышедших на замену. Ответный матч состоится в Бельгии в воскресенье, 23 марта.
GloryUkraine: Честно, не надеялся на такой результат. Молодцы.
Умник: Лучший матч Реброва. Риск был огромен имея такие проблемы с составом и по ходу матча. Тяжело кого то выделить. Все молодцы. В такое время это подарок всем нам. Спасибо.
Микола Захарченко: Такая необходимая победа! Очень удачные замены и перевод Зинченко на правый фланг защиты сделали свое дело. Но это только первый тайм. Украина вперед!
Yuriy: Надо попробовать Зинченко еще в ворота поставить – может вообще не пропустим?!)
Jonny Mnemonik: Забарный – лучший игрок матча!
Yuriy: Сломали нам обоих правых защитников, в результате пропустили 3 гола. Замены снова сделали свое дело. Первый тайм ужаса, что делать с мячом не знали. Но победили, потому что лучше играли до конца.
Hawker: Где те фанаты которые говорили что Ребров это физрук???
Макс Максов: Наконец-то своевременные замены, второй тайм топчик! Всех с победой!
Перець: Больше всех мне понравился Куртуа, который типа номер один в мире.
AK.228: Бельгийцы после ошибки Де Винтера - попали в форменный нокдаун. Значит мы психологически сильнее и это хорошо!! Всех с победой!!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр высказался о Тайсоне Фьюри
Смотрите видеообзор первого поединка плей-офф Лиги наций УЕФА