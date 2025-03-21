«Наконец-то своевременные замены». Реакция фанов на победу сборной Украины

В четверг, 20 марта, в Мурсии прошел первый матч плей-офф за право выступать в дивизионе А Лиги наций. Сборная Украины одержала победу над сборной Бельгии со счетом 3:1.

Бельгийцы открыли счет на 40-й минуте. После перерыва сборная Украины забила три мяча и сделала весомую заявку на общий успех. Два гола на счету игроков, вышедших на замену. Ответный матч состоится в Бельгии в воскресенье, 23 марта.

GloryUkraine: Честно, не надеялся на такой результат. Молодцы.

Умник: Лучший матч Реброва. Риск был огромен имея такие проблемы с составом и по ходу матча. Тяжело кого то выделить. Все молодцы. В такое время это подарок всем нам. Спасибо.

Микола Захарченко: Такая необходимая победа! Очень удачные замены и перевод Зинченко на правый фланг защиты сделали свое дело. Но это только первый тайм. Украина вперед!

Yuriy: Надо попробовать Зинченко еще в ворота поставить – может вообще не пропустим?!)

Jonny Mnemonik: Забарный – лучший игрок матча!

Yuriy: Сломали нам обоих правых защитников, в результате пропустили 3 гола. Замены снова сделали свое дело. Первый тайм ужаса, что делать с мячом не знали. Но победили, потому что лучше играли до конца.

Hawker: Где те фанаты которые говорили что Ребров это физрук???

Макс Максов: Наконец-то своевременные замены, второй тайм топчик! Всех с победой!

Перець: Больше всех мне понравился Куртуа, который типа номер один в мире.

AK.228: Бельгийцы после ошибки Де Винтера - попали в форменный нокдаун. Значит мы психологически сильнее и это хорошо!! Всех с победой!!