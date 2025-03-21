Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Наконец-то своевременные замены». Реакция фанов на победу сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2025, 10:33 | Обновлено 21 марта 2025, 10:34
548
0

«Наконец-то своевременные замены». Реакция фанов на победу сборной Украины

Сборная Украины порадовала своих болельщиков победой над сборной Бельгии

21 марта 2025, 10:33 | Обновлено 21 марта 2025, 10:34
548
0
«Наконец-то своевременные замены». Реакция фанов на победу сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 марта, в Мурсии прошел первый матч плей-офф за право выступать в дивизионе А Лиги наций. Сборная Украины одержала победу над сборной Бельгии со счетом 3:1.

Бельгийцы открыли счет на 40-й минуте. После перерыва сборная Украины забила три мяча и сделала весомую заявку на общий успех. Два гола на счету игроков, вышедших на замену. Ответный матч состоится в Бельгии в воскресенье, 23 марта.

GloryUkraine: Честно, не надеялся на такой результат. Молодцы.

Умник: Лучший матч Реброва. Риск был огромен имея такие проблемы с составом и по ходу матча. Тяжело кого то выделить. Все молодцы. В такое время это подарок всем нам. Спасибо.

Микола Захарченко: Такая необходимая победа! Очень удачные замены и перевод Зинченко на правый фланг защиты сделали свое дело. Но это только первый тайм. Украина вперед!

Yuriy: Надо попробовать Зинченко еще в ворота поставить – может вообще не пропустим?!)

Jonny Mnemonik: Забарный – лучший игрок матча!

Yuriy: Сломали нам обоих правых защитников, в результате пропустили 3 гола. Замены снова сделали свое дело. Первый тайм ужаса, что делать с мячом не знали. Но победили, потому что лучше играли до конца.

Hawker: Где те фанаты которые говорили что Ребров это физрук???

Макс Максов: Наконец-то своевременные замены, второй тайм топчик! Всех с победой!

Перець: Больше всех мне понравился Куртуа, который типа номер один в мире.

AK.228: Бельгийцы после ошибки Де Винтера - попали в форменный нокдаун. Значит мы психологически сильнее и это хорошо!! Всех с победой!!

По теме:
Легенда Динамо: «У Бельгии больше нет права на ошибку»
«Это недопустимо». Тренер сборной Бельгии сообщил, почему выиграла Украина
«Сумасшедшая игра». Нагельсманн прокомментировал матч с Италией
Украина - Бельгия сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Сергей Ребров Алексей Гуцуляк Владислав Ванат Илья Забарный
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
Бокс | 20 марта 2025, 09:38 1
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»

Александр высказался о Тайсоне Фьюри 

Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Футбол | 21 марта 2025, 00:32 3
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка плей-офф Лиги наций УЕФА

ФОТО. «Первый тайм позади». Зинченко – о победе Украины над Бельгией
Футбол | 21.03.2025, 07:41
ФОТО. «Первый тайм позади». Зинченко – о победе Украины над Бельгией
ФОТО. «Первый тайм позади». Зинченко – о победе Украины над Бельгией
ФОТО. Лунин отреагировал на победу сборной Украины над Бельгией
Футбол | 21.03.2025, 09:32
ФОТО. Лунин отреагировал на победу сборной Украины над Бельгией
ФОТО. Лунин отреагировал на победу сборной Украины над Бельгией
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Футбол | 20.03.2025, 23:40
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
21.03.2025, 04:34 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 4
Мир азарта
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
19.03.2025, 12:29 3
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 2
Бокс
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
19.03.2025, 15:29 2
Футбол
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем