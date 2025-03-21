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  4. Лучшее предложение. Реал начал работу над трансфером суперталанта из Аякса
Испания
21 марта 2025, 10:43 | Обновлено 21 марта 2025, 10:44
138
0

Лучшее предложение. Реал начал работу над трансфером суперталанта из Аякса

Йорелл Хато привлекает внимание мадридского гранда

21 марта 2025, 10:43 | Обновлено 21 марта 2025, 10:44
138
0
Лучшее предложение. Реал начал работу над трансфером суперталанта из Аякса
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато

Нидерландский защитник амстердамского «Аякса» Йоррел Хато привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает El Gol Digital.

По информации источника, президент испанского гранда Флорентино Перес поручил скауту клуба Юни Калафату найти команде нового защитника. В результате поисков как цель был выбран Йоррел.

Его универсализм и качество игры в настолько юном возрасте привлекают мадридский клуб, который готовит лучшее предложение по игроку.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готовит два супертрансфера.

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Йоррел Хато Флорентино Перес Реал Мадрид Аякс трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Нидерландов по футболу
Даниил Кирияка Источник: El Gol Digital
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