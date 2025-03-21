Реал готовит два супертрансфера. В Мадрид приедут чемпионы мира

Мадридский «Реал» нацелился на подписания аргентинского защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро и аргентинского полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, сообщает El Gol Digital.

По информации источника, игрок «шпор» призван компенсировать потерю Хесуса Вальехо и Давида Алабы, в Лондоне на него установили ценник в размере 70 миллионов евро. Энцо же заменит Камавингу либо Тчуамени (зависит от того, кто в итоге покинет команду).

На него установлен ценник в размере 75 миллионов евро. И Фернандес, и Ромеро побеждали на чемпионате мира 2022 года вместе со сборной Аргентины.

Ранее сообщалось о том, что известно, какую команду планирует собрать «Реал».