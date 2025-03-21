Куча топовых трансферов. Известно, какую команду планирует собрать Реал

Стало известно, какую команд планируют построить в «Реале» на следующий сезоне.

Как сообщает Fichajes, «сливочные» нацелились на следующие трансферы:

Трент Александер-Арнольд (защитник, Англия, «Ливерпуль»)

Мартин Субименди (полузащитник, Испания, «Реал Сосьедад»)

Мигель Гутьеррес (защитник, Испания, «Жирона»)

Дин Хейсен (защитник, Испания, «Борнмут»)

Нико Пас (полузащитник, Аргентина, «Комо»)

Избавиться в Мадриде планируют от следующих футболистов:

Лука Модрич

Хесус Вальехо

Фран Гарсия

Давид Алаба

Лукас Васкес

Флорентино Перес рассчитывает видеть следующий стартовый состав:

Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнольд, Субименди, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе

Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа придумал, как решить проблему календаря в Ла Лиге.