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  4. Куча топовых трансферов. Известно, какую команду планирует собрать Реал
Испания
21 марта 2025, 07:37 |
234
0

Куча топовых трансферов. Известно, какую команду планирует собрать Реал

В планах «сливочных» находится 5 футболистов

21 марта 2025, 07:37 |
234
0
Куча топовых трансферов. Известно, какую команду планирует собрать Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Стало известно, какую команд планируют построить в «Реале» на следующий сезоне.

Как сообщает Fichajes, «сливочные» нацелились на следующие трансферы:

  • Трент Александер-Арнольд (защитник, Англия, «Ливерпуль»)
  • Мартин Субименди (полузащитник, Испания, «Реал Сосьедад»)
  • Мигель Гутьеррес (защитник, Испания, «Жирона»)
  • Дин Хейсен (защитник, Испания, «Борнмут»)
  • Нико Пас (полузащитник, Аргентина, «Комо»)

Избавиться в Мадриде планируют от следующих футболистов:

  • Лука Модрич
  • Хесус Вальехо
  • Фран Гарсия
  • Давид Алаба
  • Лукас Васкес

Флорентино Перес рассчитывает видеть следующий стартовый состав:

Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнольд, Субименди, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе

Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа придумал, как решить проблему календаря в Ла Лиге.

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Реал Мадрид Дин Хейсен Борнмут Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Мартин Субименди Реал Сосьедад Нико Пас Комо Мигель Гутьеррес Жирона Давид Алаба Лука Модрич Фран Гарсия Лукас Васкес Хесус Вальехо трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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