Испания21 марта 2025, 07:37 |
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Куча топовых трансферов. Известно, какую команду планирует собрать Реал
В планах «сливочных» находится 5 футболистов
21 марта 2025, 07:37 |
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Стало известно, какую команд планируют построить в «Реале» на следующий сезоне.
Как сообщает Fichajes, «сливочные» нацелились на следующие трансферы:
- Трент Александер-Арнольд (защитник, Англия, «Ливерпуль»)
- Мартин Субименди (полузащитник, Испания, «Реал Сосьедад»)
- Мигель Гутьеррес (защитник, Испания, «Жирона»)
- Дин Хейсен (защитник, Испания, «Борнмут»)
- Нико Пас (полузащитник, Аргентина, «Комо»)
Избавиться в Мадриде планируют от следующих футболистов:
- Лука Модрич
- Хесус Вальехо
- Фран Гарсия
- Давид Алаба
- Лукас Васкес
Флорентино Перес рассчитывает видеть следующий стартовый состав:
Куртуа, Менди, Рюдигер, Асенсио, Александер-Арнольд, Субименди, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус, Мбаппе
Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа придумал, как решить проблему календаря в Ла Лиге.
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