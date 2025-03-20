Куртуа придумал, как решить проблему календаря в Ла Лиге

Вратарь Реала Тибо Куртуа считает, что Ла Лиге не стоит всегда разводить матчи трех претендентов на титул по разным дням, а устраивать супервоскресенье, как это делают в АПЛ и других чемпионатах.

«Я понимаю, что Ла Лиге не хочет, чтобы матчи Реала, Барселоны и Атлетико проходили в один день, но иногда нужно принимать такое решения. Где уважение к командам и игрокам?».

«Можно сделать Super Sunday, когда все топ-матчи тура вынесены на воскресенье, все в одних условиях. Так делает АПЛ. Это было бы хорошо для телевидения», – сказал Куртуа.