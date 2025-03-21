ФОТО. Лунин отреагировал на победу сборной Украины над Бельгией

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями после первого матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, опубликовав сообщение в Instagram.

«Первый тайм сыгран, готовимся ко второму. Спасибо за поддержку», – лаконично написал Лунин.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии.