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Лига наций
21 марта 2025, 09:32 | Обновлено 21 марта 2025, 09:45
2922
0

ФОТО. Лунин отреагировал на победу сборной Украины над Бельгией

Голкипер опубликовал пост в Instagram

21 марта 2025, 09:32 | Обновлено 21 марта 2025, 09:45
2922
0
ФОТО. Лунин отреагировал на победу сборной Украины над Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями после первого матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, опубликовав сообщение в Instagram.

«Первый тайм сыгран, готовимся ко второму. Спасибо за поддержку», – лаконично написал Лунин.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Андрей Лунин Украина - Бельгия Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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