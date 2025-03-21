ФОТО. Лунин отреагировал на победу сборной Украины над Бельгией
Голкипер опубликовал пост в Instagram
Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин поделился эмоциями после первого матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, опубликовав сообщение в Instagram.
«Первый тайм сыгран, готовимся ко второму. Спасибо за поддержку», – лаконично написал Лунин.
Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии.
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