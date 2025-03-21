«Это правда». Де ла Фуэнте прокомментировал матч с Нидерландами

Коуч сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал первый матч 1/4 финала Лиги наций между, в котором его сборная сыграла вничью с Нидерландами со счетом 2:2:

«Очень трудно победить такую команду, как Нидерланды. Это был матч альтернатив, как и планировалось»

«Мы знали, что это будет решаться в деталях, и так оно и было. Они мощная команда. Мы очень довольны, и тем более после четырех месяцев без соревнований».

«Это правда, что мог быть их третий гол, а также наш второй после удара Мораты головой. Нам будет очень трудно победить в Валенсии. Я не сомневаюсь».

«Это отличная новость для нас. Хейсен показал, что он чрезвычайный игрок и может очень нам помочь. Он продемонстрировал зрелость и это совсем не впечатляет»

Ответный матч пройдет 23 марта в Испании.

Ранее сообщалось о том, что Нидерланды вдесятером упустили победу над Испанией в матче Лиги наций.