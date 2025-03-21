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  4. ФОТО. «Первый тайм позади». Зинченко – о победе Украины над Бельгией
Лига наций
21 марта 2025, 07:41 |
264
0

ФОТО. «Первый тайм позади». Зинченко – о победе Украины над Бельгией

Александр опубликовал пост в Instagram

21 марта 2025, 07:41 |
264
0
ФОТО. «Первый тайм позади». Зинченко – о победе Украины над Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Один из лидеров национальной сборной Украины Александр Зинченко поделился эмоциями после первого матча против сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций, опубликовав сообщение в Instagram.

«Первый тайм позади, готовимся ко второму 👊🏼 Итого. 🇺🇦 Слава Украине! 🇺🇦», – лаконично написал Александр.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что фанаты сборной Украины выбрали лучшего игрока матча против Бельгии.

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Александр Зинченко Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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