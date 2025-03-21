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  4. ФОТО. «Илья забил». Борнмут отреагировал на гол Забарного в ворота Бельгии
Лига наций
21 марта 2025, 10:52 |
114
0

ФОТО. «Илья забил». Борнмут отреагировал на гол Забарного в ворота Бельгии

В английском клубе поздравили украинского защитника

21 марта 2025, 10:52 |
114
0
ФОТО. «Илья забил». Борнмут отреагировал на гол Забарного в ворота Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Национальная сборная Украины убедительно обыграла сборную Бельгии (3:1) в первом матче плей-офф Лиги наций.

Пресс-служба английского «Борнмута» поздравила защитника национальной команды Илью Забарного, забившего один из голов в ворота Тибо Куртуа:

«Илья Забарный забил третий гол, когда Украина победила Бельгию со счетом 3:1 💛», – говорится в сообщении.

Ответный матч между Украиной и Бельгией состоится в воскресенье, 23 марта. Старт встречи в бельгийском городе Генк запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Ранее на победу Украины над Бельгией отреагировал глава УАФ Андрей Шевченко.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Борнмут
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