20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций B/C между сборными Косово и Исландии.

Поединок прошел на стадионе Фадил Вокрри в городе Приштина. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Лидер Косова Ведат Мурики не сумел отличиться в этой встрече.

Лига наций B/C. Первый матч, 20 марта

Косово – Исландия – 2:1

Голы: Деллова, 19, Рексбечай, 58 – Оскарссон, 22

Видеообзор матча