Лига наций21 марта 2025, 04:25 |
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Косово – Исландия – 2:1. Мурики не забил. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций
21 марта 2025, 04:25 |
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20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций B/C между сборными Косово и Исландии.
Поединок прошел на стадионе Фадил Вокрри в городе Приштина. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Лидер Косова Ведат Мурики не сумел отличиться в этой встрече.
Лига наций B/C. Первый матч, 20 марта
Косово – Исландия – 2:1
Голы: Деллова, 19, Рексбечай, 58 – Оскарссон, 22
Видеообзор матча
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Элвис Реджбечай (Косово).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Люмбард Деллова (Косово).
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