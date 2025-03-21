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Лига наций УЕФА. Лига C
Косово
20.03.2025 21:45 – FT 2 : 1
Исландия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
21 марта 2025, 04:25 |
14
0

Косово – Исландия – 2:1. Мурики не забил. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций

21 марта 2025, 04:25 |
14
0
Косово – Исландия – 2:1. Мурики не забил. Видео голов и обзор матча
Twitter

20 марта состоялся матч плей-офф Лиги наций B/C между сборными Косово и Исландии.

Поединок прошел на стадионе Фадил Вокрри в городе Приштина. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Лидер Косова Ведат Мурики не сумел отличиться в этой встрече.

Лига наций B/C. Первый матч, 20 марта

Косово – Исландия – 2:1

Голы: Деллова, 19, Рексбечай, 58 – Оскарссон, 22

Видеообзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Элвис Реджбечай (Косово).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Орри Оускарссон (Исландия).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Люмбард Деллова (Косово).
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Ведат Мурики сборная Косова по футболу сборная Исландии по футболу видео голов и обзор Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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