Лига наций21 марта 2025, 02:38 |
54
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Армения – Грузия – 0:3. Дубль Микаутадзе и пас Мамардашвили. Видео голов
Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций 2024/25
21 марта 2025, 02:38 |
54
0
20 марта сборная Грузии в Ереване разгромила Армению со счетом 3:0 в первом матче плей-офф Лиги наций за право играть в Дивизионе В в сезоне 2025/26.
Дубль за Сакартвело оформил Жорж Микаутадзе. Свой первым мяч в этой игре он забил после ассиста голкипера Гиорги Мамардашвили.
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Лига наций 2024/25. Плей-офф B/C
Первый матч, 20 марта
Армения – Грузия – 0:3
Голы: Кочорашвили, 33, Микаутадзе, 37, 59
Видеообзор матча:
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Кочорашвили (Грузия).
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