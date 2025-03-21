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Лига наций УЕФА. Лига C
Армения
20.03.2025 19:00 – FT 0 : 3
Грузия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
21 марта 2025, 02:38 |
54
0

Армения – Грузия – 0:3. Дубль Микаутадзе и пас Мамардашвили. Видео голов

Смотрите видеообзор матча плей-офф Лиги наций 2024/25

21 марта 2025, 02:38 |
54
0
Армения – Грузия – 0:3. Дубль Микаутадзе и пас Мамардашвили. Видео голов
УЕФА

20 марта сборная Грузии в Ереване разгромила Армению со счетом 3:0 в первом матче плей-офф Лиги наций за право играть в Дивизионе В в сезоне 2025/26.

Дубль за Сакартвело оформил Жорж Микаутадзе. Свой первым мяч в этой игре он забил после ассиста голкипера Гиорги Мамардашвили.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига наций 2024/25. Плей-офф B/C

Первый матч, 20 марта

Армения – Грузия – 0:3

Голы: Кочорашвили, 33, Микаутадзе, 37, 59

Видеообзор матча:

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Кочорашвили (Грузия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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