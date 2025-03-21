20 марта сборная Грузии в Ереване разгромила Армению со счетом 3:0 в первом матче плей-офф Лиги наций за право играть в Дивизионе В в сезоне 2025/26.

Дубль за Сакартвело оформил Жорж Микаутадзе. Свой первым мяч в этой игре он забил после ассиста голкипера Гиорги Мамардашвили.

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Лига наций 2024/25. Плей-офф B/C

Первый матч, 20 марта

Армения – Грузия – 0:3

Голы: Кочорашвили, 33, Микаутадзе, 37, 59

Видеообзор матча: