20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Армении и Грузии за право выступать в Дивизионе В.

Поединок пройдет на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване.

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Время начала встречи запланировано на 19:00 по Киеву.

В стартовом составе Сакартвело выйдет защитник донецкого Шахтера Иракли Азаров.

Ответный матч состоится 23 марта в Тбилиси.

Армения – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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