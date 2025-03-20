Лига наций20 марта 2025, 19:00 | Обновлено 20 марта 2025, 19:03
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Армения – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча плей-офф Лиги наций
20 марта 2025, 19:00 | Обновлено 20 марта 2025, 19:03
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20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Армении и Грузии за право выступать в Дивизионе В.
Поединок пройдет на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Время начала встречи запланировано на 19:00 по Киеву.
В стартовом составе Сакартвело выйдет защитник донецкого Шахтера Иракли Азаров.
Ответный матч состоится 23 марта в Тбилиси.
Армения – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Кочорашвили (Грузия).
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