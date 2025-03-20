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Лига наций УЕФА. Лига C
Армения
20.03.2025 19:00 – 40 0 : 2
Грузия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
20 марта 2025, 19:00 | Обновлено 20 марта 2025, 19:03
5161
0

Армения – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча плей-офф Лиги наций

20 марта 2025, 19:00 | Обновлено 20 марта 2025, 19:03
5161
0
Армения – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Армении и Грузии за право выступать в Дивизионе В.

Поединок пройдет на стадионе имени Вазгена Саргсяна в Ереване.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Время начала встречи запланировано на 19:00 по Киеву.

В стартовом составе Сакартвело выйдет защитник донецкого Шахтера Иракли Азаров.

Ответный матч состоится 23 марта в Тбилиси.

Армения – Грузия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на MEGOGO.

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События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Грузия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Кочорашвили (Грузия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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