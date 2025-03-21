Куртуа пропустил три гола после возвращения в состав сборной Бельгии
Произошло это в матче Украина – Бельгия
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа в первом же поединке после возвращения в состав национальной команды пропустил 3 мяча.
20 марта на «Энрике Рока» состоялся матч плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Голами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.
Последний раз Тибо сыграл за национальную сборную 17 июня 2023 года против Австрии (1:1).
Всего за сборную Бельгии Куртуа провел 103 матча, пропустил 82 гола и сохранил ворота «сухими» в 51 поединке.
Вторая встреча между командами состоится 23 марта в Генке.
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