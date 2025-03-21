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  4. Куртуа пропустил три гола после возвращения в состав сборной Бельгии
Лига наций
21 марта 2025, 01:08 |
377
2

Куртуа пропустил три гола после возвращения в состав сборной Бельгии

Произошло это в матче Украина – Бельгия

21 марта 2025, 01:08 |
377
2
Куртуа пропустил три гола после возвращения в состав сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа в первом же поединке после возвращения в состав национальной команды пропустил 3 мяча.

20 марта на «Энрике Рока» состоялся матч плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Голами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

Последний раз Тибо сыграл за национальную сборную 17 июня 2023 года против Австрии (1:1).

Всего за сборную Бельгии Куртуа провел 103 матча, пропустил 82 гола и сохранил ворота «сухими» в 51 поединке.

Вторая встреча между командами состоится 23 марта в Генке.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу статистика Лига наций Украина - Бельгия Тибо Куртуа
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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OKs100
Даже тут Лунин показал место Куртуа, он сама посредственность, всё что летело в ворота ему залетело, в отличии от ворот Лунина.
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0
Серж
Ждем еще пару в ответке. И может опять уходить
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