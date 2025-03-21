Куртуа пропустил три гола после возвращения в состав сборной Бельгии

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа в первом же поединке после возвращения в состав национальной команды пропустил 3 мяча.

20 марта на «Энрике Рока» состоялся матч плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Игра завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Голами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

Последний раз Тибо сыграл за национальную сборную 17 июня 2023 года против Австрии (1:1).

Всего за сборную Бельгии Куртуа провел 103 матча, пропустил 82 гола и сохранил ворота «сухими» в 51 поединке.

Вторая встреча между командами состоится 23 марта в Генке.