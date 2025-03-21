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  4. Руди Гарсия проиграл дебютный матч во главе сборной Бельгии
Лига наций
21 марта 2025, 00:53 |
304
0

Руди Гарсия проиграл дебютный матч во главе сборной Бельгии

Сборная Украины одержала победу против «красных дьяволов»

21 марта 2025, 00:53 |
304
0
Руди Гарсия проиграл дебютный матч во главе сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

Французский тренер Руди Гарсия проиграл свой дебютный поединок во главе сборной Бельгии против Украины.

20 марта на стадионе «Энрике Рока» состоялась игра плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился победой украинцев со счетом 3:1. Голами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

До сборной Бельгии Руди Гарсия тренировал такие известные клубы, как «Сент-Этьен», «Дижон», «Ле-Ман», «Лилль», «Рома», «Марсель», «Лион», «Аль-Наср» и «Наполи».

Ответная игра между сборными состоится 23 марта в Генке.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу статистика Лига наций Украина - Бельгия Руди Гарсия
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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