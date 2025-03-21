Руди Гарсия проиграл дебютный матч во главе сборной Бельгии
Сборная Украины одержала победу против «красных дьяволов»
Французский тренер Руди Гарсия проиграл свой дебютный поединок во главе сборной Бельгии против Украины.
20 марта на стадионе «Энрике Рока» состоялась игра плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился победой украинцев со счетом 3:1. Голами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.
До сборной Бельгии Руди Гарсия тренировал такие известные клубы, как «Сент-Этьен», «Дижон», «Ле-Ман», «Лилль», «Рома», «Марсель», «Лион», «Аль-Наср» и «Наполи».
Ответная игра между сборными состоится 23 марта в Генке.
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