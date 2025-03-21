Забарный и Ванат отметились вторым голом за сборную Украины

Нападающий и защитник сборной Украины Владислав Ванат и Илья Забарный в игре против «красных дьяволов» отметились своим вторым голом в составе национальной сборной.

20 марта на стадионе «Энрике Рока» состоялась встреча плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Поединок завершился победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

Всего Ванат провел 10 матчей за национальную сборную, а Забарный – 46.

Ответный матч между командами состоится 23 марта в Генке.