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Лига наций
21 марта 2025, 00:32 |
153
0

Забарный и Ванат отметились вторым голом за сборную Украины

Илья и Владислав забили по одному мячу в ворота сборной Бельгии

21 марта 2025, 00:32 |
153
0
Забарный и Ванат отметились вторым голом за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий и защитник сборной Украины Владислав Ванат и Илья Забарный в игре против «красных дьяволов» отметились своим вторым голом в составе национальной сборной.

20 марта на стадионе «Энрике Рока» состоялась встреча плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Поединок завершился победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

Всего Ванат провел 10 матчей за национальную сборную, а Забарный – 46.

Ответный матч между командами состоится 23 марта в Генке.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу статистика Лига наций Украина - Бельгия Владислав Ванат Илья Забарный
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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