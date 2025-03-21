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Лига наций
21 марта 2025, 00:20 |
389
0

Впервые с 2017 года игрок Карпат сыграл в составе сборной Украины

Сыч провел официальный матч против сборной Бельгии

21 марта 2025, 00:20 |
389
0
Впервые с 2017 года игрок Карпат сыграл в составе сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Алексей Сыч стал первым игроком «Карпат» с 2017 года, который принял участие в официальном матче национальной сборной.

20 марта на стадионе «Энрике Рока» состоялась игра плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

До Сыча данным достижением отметился Николай Матвиенко в 2017 году против сборной Финляндии.

В этом сезоне Алексей сыграл 22 матча и отдал 4 результативные передачи.

Вторая встреча между сборными состоится 23 марта в Генке.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу статистика Лига наций Украина - Бельгия Алексей Сыч
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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