Впервые с 2017 года игрок Карпат сыграл в составе сборной Украины

Защитник сборной Украины Алексей Сыч стал первым игроком «Карпат» с 2017 года, который принял участие в официальном матче национальной сборной.

20 марта на стадионе «Энрике Рока» состоялась игра плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

До Сыча данным достижением отметился Николай Матвиенко в 2017 году против сборной Финляндии.

В этом сезоне Алексей сыграл 22 матча и отдал 4 результативные передачи.

Вторая встреча между сборными состоится 23 марта в Генке.