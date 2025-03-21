Впервые с 2017 года игрок Карпат сыграл в составе сборной Украины
Сыч провел официальный матч против сборной Бельгии
Защитник сборной Украины Алексей Сыч стал первым игроком «Карпат» с 2017 года, который принял участие в официальном матче национальной сборной.
20 марта на стадионе «Энрике Рока» состоялась игра плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.
До Сыча данным достижением отметился Николай Матвиенко в 2017 году против сборной Финляндии.
В этом сезоне Алексей сыграл 22 матча и отдал 4 результативные передачи.
Вторая встреча между сборными состоится 23 марта в Генке.
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