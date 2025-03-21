ФОТО. Он добил Бельгию. Эмоции Забарного после гола в Лиге наций
Илья забил третий гол в ворота национальной сборной Бельгии в Лиге наций
Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный забил третий гол «сине-желтых» в первом матче против национальной сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.
Центральный защитник нашей национальной команды удачно «нашел» мяч на дальней стойке ворот бельгийцев, расстроив Тибо Куртуа после хорошей передачи Александра Зинченко.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Национальная сборная Украины выиграла первый матч у сборной Бельгии (3:1) в плей-офф Лиги наций, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.
ФОТО. Он добил Бельгию. Эмоции Забарного после гола в Лиге наций
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния
Киевляне проиграли серию в шести матчах