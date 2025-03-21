Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный забил третий гол «сине-желтых» в первом матче против национальной сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.

Центральный защитник нашей национальной команды удачно «нашел» мяч на дальней стойке ворот бельгийцев, расстроив Тибо Куртуа после хорошей передачи Александра Зинченко.

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Национальная сборная Украины выиграла первый матч у сборной Бельгии (3:1) в плей-офф Лиги наций, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.

ФОТО. Он добил Бельгию. Эмоции Забарного после гола в Лиге наций

Getty Images/Global Images Ukraine