Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Он добил Бельгию. Эмоции Забарного после гола в Лиге наций
Лига наций
21 марта 2025, 00:21 | Обновлено 21 марта 2025, 00:22
697
0

ФОТО. Он добил Бельгию. Эмоции Забарного после гола в Лиге наций

Илья забил третий гол в ворота национальной сборной Бельгии в Лиге наций

21 марта 2025, 00:21 | Обновлено 21 марта 2025, 00:22
697
0
ФОТО. Он добил Бельгию. Эмоции Забарного после гола в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный забил третий гол «сине-желтых» в первом матче против национальной сборной Бельгии в плей-офф Лиги наций.

Центральный защитник нашей национальной команды удачно «нашел» мяч на дальней стойке ворот бельгийцев, расстроив Тибо Куртуа после хорошей передачи Александра Зинченко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Национальная сборная Украины выиграла первый матч у сборной Бельгии (3:1) в плей-офф Лиги наций, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.

ФОТО. Он добил Бельгию. Эмоции Забарного после гола в Лиге наций

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Куртуа пропустил три гола после возвращения в состав сборной Бельгии
Руди Гарсия проиграл дебютный матч во главе сборной Бельгии
Топовая Австрия сыграла вничью с сербами, Шотландия одолела Грецию
Илья Забарный сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Футбол | 20 марта 2025, 19:47 3
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия

20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния

Кременчуг драматично выбил Сокол и вышел в финал плей-офф
Хоккей | 20 марта 2025, 17:40 10
Кременчуг драматично выбил Сокол и вышел в финал плей-офф
Кременчуг драматично выбил Сокол и вышел в финал плей-офф

Киевляне проиграли серию в шести матчах

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
Футбол | 20.03.2025, 19:33
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
РЕБРОВ: «Мы намеренно сыграли первый тайм... Мы пытались прессинговать»
Футбол | 21.03.2025, 00:55
РЕБРОВ: «Мы намеренно сыграли первый тайм... Мы пытались прессинговать»
РЕБРОВ: «Мы намеренно сыграли первый тайм... Мы пытались прессинговать»
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20.03.2025, 23:39
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 1
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 6
Бокс
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
20.03.2025, 02:20 22
Теннис
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 16
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
19.03.2025, 18:57 15
Футбол
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем