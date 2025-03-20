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Лига наций
20 марта 2025, 23:29 | Обновлено 20 марта 2025, 23:33
1996
0

ВИДЕО. Забарный забил третий гол для Украины в ворота Бельгии

На 79-й минуте сине-желтая команда получила перевес в два мяча

20 марта 2025, 23:29 | Обновлено 20 марта 2025, 23:33
1996
0
ВИДЕО. Забарный забил третий гол для Украины в ворота Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

20 марта, в 21:45 сборная Украины играет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая встреча проходит в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.

На 79-й минуте Илья Забарный забил третий гол для Украины в ворота Бельгии (3:1).

ГОЛ! 3:1. Илья Забарный, 79 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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