Лига наций20 марта 2025, 23:29 | Обновлено 20 марта 2025, 23:33
1996
0
ВИДЕО. Забарный забил третий гол для Украины в ворота Бельгии
На 79-й минуте сине-желтая команда получила перевес в два мяча
20 марта 2025, 23:29 | Обновлено 20 марта 2025, 23:33
1996
0
20 марта, в 21:45 сборная Украины играет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Соперником за право повыситься в классе является команда Бельгии.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Первая встреча проходит в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока, а ответная игра запланирована на 23 марта в бельгийском Генке.
На 79-й минуте Илья Забарный забил третий гол для Украины в ворота Бельгии (3:1).
ГОЛ! 3:1. Илья Забарный, 79 мин
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