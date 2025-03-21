Он сегодня не забил, но – лучший. Оценки матча Украина – Бельгия
Самый высокий балл получил Александр Зинченко
20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.
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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.
После завершения матча статистический портал WhoScored выбрал героем матча украинца Александра Зинченко, который получил оценку 7.6 баллов. В команде Сергея Реброва высокие оценки получили также Алексей Гуцуляк (7.5), Илья Забарный (7.3) и Владислав Ванат (7.1).
В Бельгии самую высокую оценку получил автор забитого гола Ромелу Лукаку – 7.2.
Оценки матча Украина – Бельгия от WhoScored
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