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  4. Он сегодня не забил, но – лучший. Оценки матча Украина – Бельгия
Лига наций
21 марта 2025, 00:22 |
2758
8

Он сегодня не забил, но – лучший. Оценки матча Украина – Бельгия

Самый высокий балл получил Александр Зинченко

21 марта 2025, 00:22 |
2758
8
Он сегодня не забил, но – лучший. Оценки матча Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

20 марта прошел первый матч плей-офф Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Бельгии.

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Матч прошел в испанской Мурсии. Победу в матче одержали подопечные Сергея Реброва со счетом 3:1.

После завершения матча статистический портал WhoScored выбрал героем матча украинца Александра Зинченко, который получил оценку 7.6 баллов. В команде Сергея Реброва высокие оценки получили также Алексей Гуцуляк (7.5), Илья Забарный (7.3) и Владислав Ванат (7.1).

В Бельгии самую высокую оценку получил автор забитого гола Ромелу Лукаку – 7.2.

Оценки матча Украина – Бельгия от WhoScored

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WhoScored сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Илья Забарный Украина - Бельгия
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 8
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andre_lui
У Лукаку третя оцінка взагалі то в Бельгії
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+4
Guy Fawkes
у Циганкова не поставили асист
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+1
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antt
Був би у нас інший "англієць" я думаю гра б по іншому виглядала. Особливо в першому таймі. Сумбуру б було. А результат невідомий був би.
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-3
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