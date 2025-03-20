Гуцуляк забил свой первый гол в составе сборной Украины

Нападающий сборной Украины Алексей Гуцуляк забил свой первый гол в составе национальной сборной.

20 марта на стадионе «Энрике Рока» состоялась игра плей-офф Лиги наций между сборными Украины и Бельгии. Встреча завершилась победой украинцев со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Лукаку, Гуцуляк, Ванат и Забарный.

Всего в составе национальной сборной Гуцуляк провел 6 матчей. В нынешнем сезоне сыграл 24 матча во всех соревнованиях, забил 12 голов и отдал 2 ассиста.

Ответная игра между командами состоится 23 марта в Генке.