Лига наций20 марта 2025, 20:52 | Обновлено 20 марта 2025, 20:54
209
0
Модрич vs Мбаппе. Известны составы на матч Лиги наций Хорватия – Франция
Первый поединок 1/4 финала состоится 20 марта в 21:45 по Киеву
20 марта 2025, 20:52 | Обновлено 20 марта 2025, 20:54
209
0
20 марта состоится первый матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Хорватии и Франции.
Поединок состоится на стадионе Полюд в городе Сплит. Время начала игры – 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Златко Далич и Дидье Дешам назвали стартовые составы своих коллективов.
Ответная игра состоится 23 числа этого же месяца на Стад де Франс.
Читайте также:Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч
Стартовые составы на матч Хорватия – Франция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 марта 2025, 15:12 40
На кону – путевка в «элитный клуб»
Бокс | 20 марта 2025, 09:38 1
Александр высказался о Тайсоне Фьюри
Футбол | 20.03.2025, 18:34
Футбол | 20.03.2025, 20:45
Теннис | 20.03.2025, 02:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.03.2025, 23:19 4
19.03.2025, 15:29 1
19.03.2025, 08:03 5
19.03.2025, 00:29 9
19.03.2025, 18:57 15
19.03.2025, 01:19
18.03.2025, 16:23 27