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Лига наций
20 марта 2025, 20:52 | Обновлено 20 марта 2025, 20:54
209
0

Модрич vs Мбаппе. Известны составы на матч Лиги наций Хорватия – Франция

Первый поединок 1/4 финала состоится 20 марта в 21:45 по Киеву

20 марта 2025, 20:52 | Обновлено 20 марта 2025, 20:54
209
0
Модрич vs Мбаппе. Известны составы на матч Лиги наций Хорватия – Франция
Коллаж Sport.ua

20 марта состоится первый матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Хорватии и Франции.

Поединок состоится на стадионе Полюд в городе Сплит. Время начала игры – 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Златко Далич и Дидье Дешам назвали стартовые составы своих коллективов.

Ответная игра состоится 23 числа этого же месяца на Стад де Франс.

Стартовые составы на матч Хорватия – Франция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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