Модрич vs Мбаппе. Известны составы на матч Лиги наций Хорватия – Франция

20 марта состоится первый матч 1/4 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Хорватии и Франции.

Поединок состоится на стадионе Полюд в городе Сплит. Время начала игры – 21:45 по Киеву.

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Златко Далич и Дидье Дешам назвали стартовые составы своих коллективов.

Ответная игра состоится 23 числа этого же месяца на Стад де Франс.

Стартовые составы на матч Хорватия – Франция