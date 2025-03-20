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Лига наций
20 марта 2025, 21:33 | Обновлено 20 марта 2025, 21:58
169
0

«Вы этого не хотите». Куман – перед матчем с Испанией

Нидерландский тренер дал несколько комментариев перед первым матчем 1/4 финала Лиги наций

20 марта 2025, 21:33 | Обновлено 20 марта 2025, 21:58
169
0
«Вы этого не хотите». Куман – перед матчем с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман да несколько комментариев перед первым матчем 1/4 финала Лиги наций со сборной Испании.

«Испания очень хороша в игре с мячем, и у них отличные полузащитники между линиями. Ламин Ямаль и Нико Уильямс на флангах также обладают большим темпом».

«Иногда вам придется ставить автобус, но на самом деле вы этого не хотите. Вы хотите владеть мячом на их половине поля, а мы хотим временами оказывать давление впереди. Очень важно делать это с большой интенсивностью».

Матч между сборными Нидерландов и Испании начнется 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что сборная Нидерландов удивила приездом на тренировку.

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Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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