«Вы этого не хотите». Куман – перед матчем с Испанией

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман да несколько комментариев перед первым матчем 1/4 финала Лиги наций со сборной Испании.

«Испания очень хороша в игре с мячем, и у них отличные полузащитники между линиями. Ламин Ямаль и Нико Уильямс на флангах также обладают большим темпом».

«Иногда вам придется ставить автобус, но на самом деле вы этого не хотите. Вы хотите владеть мячом на их половине поля, а мы хотим временами оказывать давление впереди. Очень важно делать это с большой интенсивностью».

Матч между сборными Нидерландов и Испании начнется 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что сборная Нидерландов удивила приездом на тренировку.