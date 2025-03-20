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  4. Роберто МАРТИНЕС: «Лига наций – один из самых сложных турниров»
Лига наций
20 марта 2025, 20:27 | Обновлено 20 марта 2025, 20:28
112
0

Роберто МАРТИНЕС: «Лига наций – один из самых сложных турниров»

Португалия в гостях будет играть против Дании

20 марта 2025, 20:27 | Обновлено 20 марта 2025, 20:28
112
0
Роберто МАРТИНЕС: «Лига наций – один из самых сложных турниров»
UEFA.com. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал готовность команды к четвертьфинальному матчу Лиги наций против Дании.

«Нам нужно показать свой лучший уровень, ведь соперник будет играть при поддержке собственных болельщиков, которые умеют создавать невероятную атмосферу. Мне нравится, как работает мой визави – он проделал отличную работу.

Я его знаю. Он любит рисковать и применять высокий прессинг. Мы должны выложиться на все 100%, ведь понимаем, что это только первая половина двухматчевого противостояния.

Лига наций выходит на уровень одного из самых сложных турниров. Здесь тяжелые матчи уже на групповом этапе. Мы играем против сильнейших команд Европы», – заявил Мартинес.

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Лига наций сборная Португалии по футболу сборная Дании по футболу Роберто Мартинес пресс-конференция
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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