20 марта в 21:45 сборная Украины сыграет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе будет команда Бельгии.

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Первая встреча состоится в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока. Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лига наций B.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Шапаренко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Яремчук

Запас: Трубин, Ризнык, Михайличенко, Сыч, Сваток, Ярмоленко, Ванат, Буяльский, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко

Бельгия: Куртуа, Менье, Де Кейпер, Мехеле, Де Винтер, Дебаст, Тилеманс, Де Брюйне, Де Кетеларе, Троссард, Лукаку

Запас: Ламменс, Селс, Аль-Дахил, Фас, Мокио, Раскин, Хейнен, Салемакерс, Ванакен, Доку, Батшуайи, Лукебакио