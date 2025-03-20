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Лига наций
20 марта 2025, 20:31 | Обновлено 20 марта 2025, 20:48
5676
37

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии

20 марта в 21:45 состоится первый матч плей-офф Лиги наций

20 марта 2025, 20:31 | Обновлено 20 марта 2025, 20:48
5676
37
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии
Коллаж Sport.ua. Сергей Ребров и Руди Гарсия

20 марта в 21:45 сборная Украины сыграет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Соперником за право повыситься в классе будет команда Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча состоится в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока. Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.

Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лига наций B.

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии

Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Шапаренко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Яремчук

Запас: Трубин, Ризнык, Михайличенко, Сыч, Сваток, Ярмоленко, Ванат, Буяльский, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко

Бельгия: Куртуа, Менье, Де Кейпер, Мехеле, Де Винтер, Дебаст, Тилеманс, Де Брюйне, Де Кетеларе, Троссард, Лукаку

Запас: Ламменс, Селс, Аль-Дахил, Фас, Мокио, Раскин, Хейнен, Салемакерс, Ванакен, Доку, Батшуайи, Лукебакио

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Руди Гарсия пресс-конференция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 37
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Dysear
Хотів би побачити Трубіна в старті, як на мене кращий варіант для збірної ніж Лунін
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+3
COBA
Головне, щоб не перемудрував з воротарем і не отримали результат, як з румунами. Кажуть, розумні люди вчаться на чужих помилках, а тут не роблять висновків навіть з своїх. 
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+3
Test
Фарту та перемоги!! Жовто-сині вперед!!!
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+3
Vovan78
Тренерові звичайно видніше, але Щапаренко це мінус один гравець в команді. Після перших же втрачених м'ячів почне нерви свої показувати, штовхатися і з рефері сперечатися. А так склад оптимальний. Тож удачі і фарту!
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+2
vitaha33
В цій ситуації краще було Буяльського поставити замість Шапи. Граєм в 2 опорники...
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+2
PullBen
надіюсь Яремчук гідно замінить Довбика, він зараз перебуває в доволі хорошій формі
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+1
RomеоBoss
Хто як гадає! Чі е в нас шанс!
Яка зараз Бельгія не знаю! Але гадаю,що не слаба мабуть! Нажаль нам
постійно випадає хтось най,най...
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+1
fifa2020
Калюжний це для Вірменії і Сан Маріно, а не для Бельгії! Ярмолюк є! Тут 0-4 і треба викидувати цього шарлатана реброва!
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+1
vruthiy-112
Калюжний якого там, не зрозумів Сергійка.!!! Швидкості нуль,  ще й виженуть з поля.!!!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Конопля та Шапаренко, то п..зда! Одразу мінус два гравця на полі.
Замість баночника можна було Трубіна поставити. Луніна поставили, щоб не нив, по ходу.
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+1
sania
Ми зібрались шапками Бельгійців закидати?Хто руйнуватиме і буде в відборі грати???
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+1
sania
Ребров вирішив пограти в атаку.. Ну-ну. Подивимось що вийде з цього роя...
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0
inspekcha85
А что,кроме Довбика,Яремчука и Ваната в атаке играть никто не может?Вот нафиг этого  Довбика звать если он всё время какой-то проблемный,подставляет команду.Накануне суперважной игры  приезжает и тут же в лазарет...очень профессионально.Голы бельгийцам он собрался забивать ,дятел.
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0
avk2307
Наш козир - захист збірної Бельгії. Потрібно забивати і все вийде
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0
Philip J. Fry
Луніна з поверненням
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0
Burevestnik
Сергій Нагорняк про Яремчука:
"зайва реклама йому не завадить".
те шо за весь сезон в усіх турнірах за свій клуб забив аж 2 голи - татотаке...
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-1
MaximusOne
Я майже вгадав зі складом, тільки в моєму варіанті замість Шапаренка був Ванат, і замість Матвієнка Бражко.
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-2
Demid Romanchik
Ярмолюк сильнее всех наших полузащитников
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-2
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Pavel_i_CO
Ну що ж, вмикаємо Мегого і вболіваємо за наших хлопців. Хоч проголосував за нічію, але сподіваюсь на мінімальну перемогу в першому матчі. Бельгія зараз далеко не ідеальна і з нею треба не просто грати, а намагатися грати першим номером.. І знаючи Суднокова, він повинен себе не в італійський Порту продавати, а грати на команду 
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-2
avk2307
Нормальный состав. Трубина бы конечно Реброву можно было и поддержать, но выбор тренера таков.
А так все верно. Среди двух игроков без должной практики Ребров выбрал Шапаренко и глянем. По сути и Судаков авансом.Не за что его.
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-2
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