Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии
20 марта в 21:45 состоится первый матч плей-офф Лиги наций
20 марта в 21:45 сборная Украины сыграет первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА.
Соперником за право повыситься в классе будет команда Бельгии.
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Первая встреча состоится в испанской Мурсии на стадионе Энрике Рока. Ответная игра пройдет вечером 23 марта в бельгийском Генке.
Победитель противостояния в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, проигравшая команда – в Лига наций B.
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Бельгии
Украина: Лунин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Калюжный, Шапаренко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Яремчук
Запас: Трубин, Ризнык, Михайличенко, Сыч, Сваток, Ярмоленко, Ванат, Буяльский, Ярмолюк, Гуцуляк, Назарина, Назаренко
Бельгия: Куртуа, Менье, Де Кейпер, Мехеле, Де Винтер, Дебаст, Тилеманс, Де Брюйне, Де Кетеларе, Троссард, Лукаку
Запас: Ламменс, Селс, Аль-Дахил, Фас, Мокио, Раскин, Хейнен, Салемакерс, Ванакен, Доку, Батшуайи, Лукебакио
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постійно випадає хтось най,най...
Замість баночника можна було Трубіна поставити. Луніна поставили, щоб не нив, по ходу.
"зайва реклама йому не завадить".
те шо за весь сезон в усіх турнірах за свій клуб забив аж 2 голи - татотаке...
А так все верно. Среди двух игроков без должной практики Ребров выбрал Шапаренко и глянем. По сути и Судаков авансом.Не за что его.